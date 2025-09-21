Bandai Namco ha registrato World Fighters, si tratta di un nuovo Jump Force?

Nei giorni scorsi Bandai Namco ha registrato World Fighters in Europa, e sebbene non ci sia alcun dettaglio ufficiale sul progetto in questione, molti pensano possa avere a che fare con un nuovo episodio di Jump Force.

Pubblicato nel 2019, l'anime fighter portava sullo schermo un mega crossover fra i personaggi più celebri mai apparsi sulle pagine della rivista giapponese Jump, mettendo uno contro l'altro figure come Naruto, Goku, Monkey D. Rufy, Kenshiro, Yusuke Urameshi e tanti altri.

Certo, il fatto che quel gioco non sia poi stato accolto con grandissimo entusiasmo da parte di critica e pubblico rema contro questa ipotesi e apre a possibili altri scenari, ad esempio un clamoroso ritorno del ben più apprezzato J Stars Victory VS+.

Chissà, magari Bandai Namco farà un annuncio in merito a questo misterioso trademark già nel corso dell'imminente Tokyo Game Show? Staremo a vedere.