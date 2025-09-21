0

Un aggiornamento di Dying Light: The Beast risolve alcuni problemi

Dying Light: The Beast sta per ricevere un hotfix che risolve alcuni dei problemi segnalati dagli utenti, in attesa di un update più corposo e strutturato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/09/2025
Kyle Crane, il protagonista di Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Articoli News Video Immagini

Dying Light: The Beast sta per ricevere un aggiornamento che risolve alcuni problemi segnalati dagli utenti, nella fattispecie il bizzarro fenomeno della pioggia negli interni e la resa del ciclo giorno / notte, che come sappiamo nel gioco è un aspetto molto importante.

Techland ha spiegato che si tratta di un bug che "si manifesta solo in situazioni rare", per cui "sono necessari molti test aggiuntivi" e dunque l'hotfix in questione potrebbe non essere sufficiente a sistemare in maniera definitiva questi inconvenienti.

Per tale motivo il team continuerà a effettuare test "durante il fine settimana e per la maggior parte di lunedì: se il problema non si ripresenterà", hanno scritto, "pubblicheremo immediatamente l'hotfix per i giocatori su PC."

Dying Light: The Beast a confronto su PS5, PS5 Pro e Xbox: dove gira meglio? Dying Light: The Beast a confronto su PS5, PS5 Pro e Xbox: dove gira meglio?

"Questo è il nostro obiettivo. Tuttavia, se dovessimo riscontrare che il bug continua a presentarsi, sarà necessario tornare indietro, regolare le correzioni e testarle nuovamente", si conclude il messaggio di Techland.

Un lancio brillante

Abbiamo già parlato di come Dying Light: The Beast abbia già venduto oltre un milione di copie solo in fase di preorder e sia riuscito a totalizzare ottimi numeri al debutto su Steam, ma l'esordio del gioco è stato caratterizzato anche da una sorprendente pulizia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Complice anche l'impiego di una tecnologia già ben rodata, infatti, il nuovo capitolo della serie targata Techland gira molto bene su tutte le piattaforme e non sembra soffrire di particolari problemi prestazionali.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un aggiornamento di Dying Light: The Beast risolve alcuni problemi