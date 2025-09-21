Un aggiornamento di Dying Light: The Beast risolve alcuni problemi

Dying Light: The Beast sta per ricevere un aggiornamento che risolve alcuni problemi segnalati dagli utenti, nella fattispecie il bizzarro fenomeno della pioggia negli interni e la resa del ciclo giorno / notte, che come sappiamo nel gioco è un aspetto molto importante.

Techland ha spiegato che si tratta di un bug che "si manifesta solo in situazioni rare", per cui "sono necessari molti test aggiuntivi" e dunque l'hotfix in questione potrebbe non essere sufficiente a sistemare in maniera definitiva questi inconvenienti.

Per tale motivo il team continuerà a effettuare test "durante il fine settimana e per la maggior parte di lunedì: se il problema non si ripresenterà", hanno scritto, "pubblicheremo immediatamente l'hotfix per i giocatori su PC."

"Questo è il nostro obiettivo. Tuttavia, se dovessimo riscontrare che il bug continua a presentarsi, sarà necessario tornare indietro, regolare le correzioni e testarle nuovamente", si conclude il messaggio di Techland.