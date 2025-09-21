Un aggiornamento di Dying Light: The Beast risolve alcuni problemi

Dying Light: The Beast sta per ricevere un aggiornamento che risolve alcuni problemi segnalati dagli utenti, nella fattispecie il bizzarro fenomeno della pioggia negli interni e la resa del ciclo giorno / notte, che come sappiamo nel gioco è un aspetto molto importante.
Techland ha spiegato che si tratta di un bug che "si manifesta solo in situazioni rare", per cui "sono necessari molti test aggiuntivi" e dunque l'hotfix in questione potrebbe non essere sufficiente a sistemare in maniera definitiva questi inconvenienti.
Per tale motivo il team continuerà a effettuare test "durante il fine settimana e per la maggior parte di lunedì: se il problema non si ripresenterà", hanno scritto, "pubblicheremo immediatamente l'hotfix per i giocatori su PC."
"Questo è il nostro obiettivo. Tuttavia, se dovessimo riscontrare che il bug continua a presentarsi, sarà necessario tornare indietro, regolare le correzioni e testarle nuovamente", si conclude il messaggio di Techland.
Un lancio brillante
Abbiamo già parlato di come Dying Light: The Beast abbia già venduto oltre un milione di copie solo in fase di preorder e sia riuscito a totalizzare ottimi numeri al debutto su Steam, ma l'esordio del gioco è stato caratterizzato anche da una sorprendente pulizia.
Complice anche l'impiego di una tecnologia già ben rodata, infatti, il nuovo capitolo della serie targata Techland gira molto bene su tutte le piattaforme e non sembra soffrire di particolari problemi prestazionali.