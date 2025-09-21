Il cosplay di Momo Ayase da DanDaDan di ellychan96 colpisce nel segno

Mescolando fantascienza, paranormale e tante situazioni comiche, DanDaDan è una delle serie giapponesi più apprezzate degli ultimi anni. La seconda stagione dell'anime si è conclusa pochi giorni fa, con una terza già confermata ma che potrebbe farsi attendere a lungo. Inganniamo l'attesa con un cosplay di Momo Ayase realizzato da ellychan96.

Momo è la co-protagonista di DanDaDan, una liceale dal carattere forte e che crede fermamente nell'esistenza degli spiriti, ma non quella degli alieni. Un parere diametralmente opposto a quello del suo compagno di scuola, Ken Takakura, che è certo dell'esistenza degli extraterrestri ma ritiene impossibile quella dei fantasmi. Per decidere chi ha ragione, i due si lanciano in una sfida: Ken si reca in un luogo famoso per fenomeni spiritici, mentre Momo visita un sito noto per gli avvistamenti extraterrestri. Il risultato? Per loro sfortuna, scoprono che avevano ragione entrambi, dando il via a una serie di disavventure divertenti e sorprendenti in cui i due si trovano ad avere a che fare con alieni grotteschi e fantasmi inviperiti.