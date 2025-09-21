Dying Light: The Beast a confronto su PS5, PS5 Pro e Xbox: dove gira meglio?

Dying Light: The Beast è stato messo a confronto su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S da ElAnalistaDeBits, nell'ambito di un video in cui vengono evidenziate le differenze fra queste versioni del gioco. Su quale console gira meglio?

La risposta, in questo caso, non è scontata come ci si aspetterebbe. Se infatti su PlayStation 5 Pro il titolo sviluppato da Techland può contare su di una risoluzione mediamente più elevata, la distanza rispetto a PS5 e Xbox Series X risulta soltanto marginale.

In modalità prestazioni, dunque a 60 fps, The Beast richiede evidentemente un grosso sforzo e infatti scende fino a 540p effettivi nelle situazioni più complesse, anche se su PS5 Pro tale valore non cala mai sotto i 576p.

Purtroppo su Xbox Series S è presente un'unica modalità grafica a 30 fps, come spesso accade, insieme a una serie di ritocchi per quanto concerne la qualità degli asset e dell'effettistica, meno sofisticata rispetto a quanto disponibile su PS5 e Xbox Series X.