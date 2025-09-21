Donkey Kong Bananza mette in risalto diversi aspetti della personalità di Donkey Kong: ne hanno parlato in un'intervista con Famitsu il producer Kenta Motokura, il game director Wataru Tanaka e l'art director Daisuke Watanabe.

"Donkey Kong ha avuto molte incarnazioni: da cattivo nel primo gioco a 're della giungla' in altre occasioni", ha spiegato Watanabe. "Abbiamo pensato che proprio questa varietà fosse la sua forza, e che ampliando la gamma delle espressioni avremmo reso al meglio la sua personalità."

"Abbiamo anche parlato con gli illustratori storici della serie, che ci hanno dato consigli precisi su proporzioni, tratti del viso e del corpo. Partendo da questi riferimenti, abbiamo elaborato un design che fosse fedele, ma allo stesso tempo nuovo per DK."

"Non volevamo ridisegnarlo per principio", ha tenuto a precisare il producer Kenta Motokura, "ma si è trattato di un'esigenza naturale nell'ambito dello sviluppo di questo nuovo titolo."