iPhone Fold: l'uscita del modello “flip” arriverà due anni dopo il debutto del "book style", ipotesi 2028

L'analista Kim Ki-hyun , direttore di Stone Partners, ha rivelato durante il "Tech Summit" di ETNews che Apple ha già avviato collaborazioni con diversi fornitori per la produzione del modello "book" . Tuttavia, il progetto più affascinante sembra essere proprio il foldable a conchiglia .

Apple si prepara a entrare nel mercato dei foldable, ma come da tradizione, lo farà con il suo stile, puntando su raffinatezza, durabilità e design premium. Secondo un nuovo report, l'azienda di Cupertino lancerà due modelli distinti : un iPhone pieghevole "book-style" e un iPhone "clamshell" - in stile flip - atteso per il 2028 , segnando il ritorno dell'iconico formato a conchiglia, ma in chiave moderna.

iPhone Fold Flip uscita e non solo: ulteriori dettagli sul design

A differenza del modello "book-style", orientato alla produttività e dotato di un ampio schermo interno simile al Galaxy Z Fold di Samsung, la versione flip si concentrerà su un'esperienza più fashion e quotidiana. Il dispositivo, infatti, sarà dotato di un pannello OLED flessibile singolo, in grado di chiudersi verticalmente, riducendo l'ingombro senza compromettere la dimensione dello schermo una volta aperto.

La priorità di Apple resta la qualità costruttiva. L'azienda starebbe lavorando su una cerniera ibrida ad alta resistenza e su una struttura con Glass Mid-Frame, elementi pensati per risolvere i due principali problemi dei foldable: la piegatura del display e la durabilità del meccanismo. Inoltre, il device integrerà tecnologie all'avanguardia come LTPO, COE, CPM, Clear OC e fotocamera sotto al display.