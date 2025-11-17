Il director di Metaphor e Persona vuole creare un JRPG 3.0 "che cambi la struttura" del genere

A suo dire, l'intero genere sta diventando "JRPG 3.0" . L'informazione è stata condivisa a una conferenza videoludica coreana, G-Star 2025.

Il mondo videoludico è sempre in evoluzione e anche i generi devono cambiare con esso, mutando e arrivando a una nuova versione di se stessi. Ad esempio, per Katsura Hashino - director di Metaphor: ReFantazio e dei più recenti Persona - stiamo entrando in una nuova fase per i giochi di ruolo giapponesi .

Le parole di Hashino sui JRPG

Secondo quanto indicato da 4gamer, Hashino ha spiegato che il genere dei JRPG si sta evolvendo di periodo in periodo. Dal suo punto di vista ci sono i JRPG 1.0, ovvero quelli del passato, i JRPG 2.0, ovvero quelli del presente, e infine i JRPG 3.0, che devono ancora arrivare.

Secondo la traduzione in inglese fornita da GamesRadar+, per Hashino i JRPG 1.0 includono "i veri classici", ma non fa nomi specifici: possiamo supporre che intenda titoli come i primi Dragon Quest e Final Fantasy. Il passaggio alla fase 2.0 è avvenuto quando i JRPG hanno iniziato a sembrare di qualità migliore, perché "reagiscono di più ai giocatori".

La parte curiosa arriva però quando parla dei JRPG 3.0: Hashino non ha in realtà un'idea precisa di come saranno questi nuovi giochi, ma spera che il suo prossimo titolo sia considerabile come parte di una nuova fase. A suo dire, un vero JRPG 3.0 sarà in grado di "cambiare la struttura del genere e il modo in cui viene presentato, a un livello fondamentale".

Ricordiamo infine che per il Japan Game Awards 2025 Metaphor: ReFantazio è il gioco dell'anno: ecco la lista dei vincitori.