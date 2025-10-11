Metaphor: ReFantazio avrà una nuova edizione, annunciata da Atlus per il primo anniversario

Si è tenuto nelle ore scorse l'evento celebrativo del primo anniversario di Metaphor: ReFantazio, dal quale è emerso l'annuncio di una nuova edizione del gioco: nei primi mesi del 2026 arriverà la "Guidebook Edition" del particolare RPG di Studio Zero.
Qualche giorno fa era stato annunciato l'evento speciale in livestream per celebrare il primo anniversario di Metaphor: ReFantazio, che si è svolto nelle ore scorse e ha portato con sé una notizie interessante, in particolare, ovvero la nuova edizione del gioco.
Contrariamente a quanto ci ha abituato Atlus, non si tratta di una riedizione con aggiunte e modifiche da acquistare a prezzo pieno, ma semplicemente di un'edizione diversa dello stesso gioco, contenente alcuni extra ma al di fuori della storia.
I contenuti della Guidebook Edition
La Guidebook Edition è sostanzialmente un'edizione speciale contenente alcuni elementi extra ma tutti in digitale, senza particolari novità sul fronte della storia o aggiornamenti al gioco vero e proprio.
L'aggiornamento applicato da Atlus, in questo caso, è dunque più contenuto e dedicato ai grandissimi appassionati del gioco o a coloro che non hanno ancora acquistato l'originale, poiché le aggiunte proposte possono sembrare marginali per l'utente standard.
Nella Guidebook Edition, oltre al gioco principale, troviamo anche i seguenti contenuti:
- La guida strategica essenziale in digitale da 55 pagine
- Un artbook digitale
- La colonna sonora in digitale
- Set con costumi e musiche di Shujin Academy School e Jouin High School
Non c'è ancora una data di uscita precisa per questa nuova edizione, ma è prevista nei "primi del 2026", in attesa di ulteriori informazioni da parte di Atlus e Sega.
Contrariamente a quanto molti si aspettassero, non c'è stato alcun annuncio di Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2, in maniera alquanto sorprendente, ma attendiamo eventuali delucidazioni in futuro.