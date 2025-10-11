Metaphor: ReFantazio avrà una nuova edizione, annunciata da Atlus per il primo anniversario

Si è tenuto nelle ore scorse l'evento celebrativo del primo anniversario di Metaphor: ReFantazio, dal quale è emerso l'annuncio di una nuova edizione del gioco: nei primi mesi del 2026 arriverà la "Guidebook Edition" del particolare RPG di Studio Zero.

Qualche giorno fa era stato annunciato l'evento speciale in livestream per celebrare il primo anniversario di Metaphor: ReFantazio, che si è svolto nelle ore scorse e ha portato con sé una notizie interessante, in particolare, ovvero la nuova edizione del gioco.

Contrariamente a quanto ci ha abituato Atlus, non si tratta di una riedizione con aggiunte e modifiche da acquistare a prezzo pieno, ma semplicemente di un'edizione diversa dello stesso gioco, contenente alcuni extra ma al di fuori della storia.