Metaphor: ReFantazio sbanca ai Japan Game Awards, premiato anche il PlayStation Store

I Japan Game Awards hanno annunciato i vincitori dell'edizione 2025. Per chi non lo sapesse, fungono da festival pre-serale per l'apertura del Tokyo Game Show 2025. Durante la serata, vengono premiati i migliori giochi usciti tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, con le votazioni iniziate lo scorso giugno. Quest'anno a ricevere il premio più prestigioso, il Grand Award, è stato Metaphor: ReFantazio di Atlus.

Si tratta del premio che viene dato al gioco che viene riconosciuto il migliore tra quelli che hanno ricevuto il Premio per l'Eccellenza. Nintendo Switch 2 ha ricevuto il Premio del Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, un altro importante riconoscimento assegnato durante l'evento, che va a giochi o piattaforme che hanno dato un contributo significativo all'industria.