Metaphor: ReFantazio sbanca ai Japan Game Awards, premiato anche il PlayStation Store

I Japan Game Awards hanno annunciato i vincitori dell'edizione 2025. Per chi non lo sapesse, fungono da festival pre-serale per l'apertura del Tokyo Game Show 2025. Durante la serata, vengono premiati i migliori giochi usciti tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, con le votazioni iniziate lo scorso giugno. Quest'anno a ricevere il premio più prestigioso, il Grand Award, è stato Metaphor: ReFantazio di Atlus.
Si tratta del premio che viene dato al gioco che viene riconosciuto il migliore tra quelli che hanno ricevuto il Premio per l'Eccellenza. Nintendo Switch 2 ha ricevuto il Premio del Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, un altro importante riconoscimento assegnato durante l'evento, che va a giochi o piattaforme che hanno dato un contributo significativo all'industria.
I premi
Ma ora vediamo l'elenco completo dei premi e dei vincitori:
- Grand Award
Metaphor: ReFantazio
- Premio del Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria
Nintendo Switch 2
- Breakthrough Award
Clair Obscur: Expedition 33
- Movement Award
Pokémon Trading Card Game Pocket
- Premio per l'Eccellenza
- Metaphor: ReFantazio
- Urban Myth Dissolution Center
- Romancing SaGa 2 REVENGE OF THE SEVEN
- Dragon Quest III HD-2D Remake
- Dynasty Warriors: Origin
- TokyoXtremeRacer
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Monster Hunter Wilds
- The Hundred Line -Last Defense Academy-
- FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
- Elden Ring Nightreign
Il PlayStation Store ha ricevuto un Premio Speciale per il suo significativo contributo al business e all'economia dei videogiochi in Giappone. Il Game Designers Award è andato a INDIKA, sviluppato da Odd Meter.
I Japan Game Awards sono organizzati dalla Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), con i premi che celebrano sia il successo commerciale che i risultati creativi nel mercato videoludico giapponese.