Metaphor: ReFantazio sbanca ai Japan Game Awards, premiato anche il PlayStation Store

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/09/2025
I personaggi di Metaphor: ReFantazio

I Japan Game Awards hanno annunciato i vincitori dell'edizione 2025. Per chi non lo sapesse, fungono da festival pre-serale per l'apertura del Tokyo Game Show 2025. Durante la serata, vengono premiati i migliori giochi usciti tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, con le votazioni iniziate lo scorso giugno. Quest'anno a ricevere il premio più prestigioso, il Grand Award, è stato Metaphor: ReFantazio di Atlus.

Si tratta del premio che viene dato al gioco che viene riconosciuto il migliore tra quelli che hanno ricevuto il Premio per l'Eccellenza. Nintendo Switch 2 ha ricevuto il Premio del Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, un altro importante riconoscimento assegnato durante l'evento, che va a giochi o piattaforme che hanno dato un contributo significativo all'industria.

I premi

Ma ora vediamo l'elenco completo dei premi e dei vincitori:

L'immagine principale del Tokyo Game Show 2025
  • Grand Award
    Metaphor: ReFantazio
  • Premio del Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria
    Nintendo Switch 2
  • Breakthrough Award
    Clair Obscur: Expedition 33
  • Movement Award
    Pokémon Trading Card Game Pocket
  • Premio per l'Eccellenza
    • Metaphor: ReFantazio
    • Urban Myth Dissolution Center
    • Romancing SaGa 2 REVENGE OF THE SEVEN
    • Dragon Quest III HD-2D Remake
    • Dynasty Warriors: Origin
    • TokyoXtremeRacer
    • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
    • Monster Hunter Wilds
    • The Hundred Line -Last Defense Academy-
    • FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
    • Elden Ring Nightreign

Il PlayStation Store ha ricevuto un Premio Speciale per il suo significativo contributo al business e all'economia dei videogiochi in Giappone. Il Game Designers Award è andato a INDIKA, sviluppato da Odd Meter.

I Japan Game Awards sono organizzati dalla Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), con i premi che celebrano sia il successo commerciale che i risultati creativi nel mercato videoludico giapponese.

