Tokyo Game Show 2025: date e orari italiani e gli appuntamenti da non perdere

Da qui a pochi giorni avrà inizio il Tokyo Game Show 2025, la nuova edizione della manifestazione videoludica più grande del Giappone. Anche quest'anno parteciperanno i più grandi publisher e studi giapponesi (e non), dando vita a un ricco programma di trasmissioni, panel e stand con tantissimi giochi da provare per i visitatori.

Ovviamente Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire l'evento, con notizie e approfondimenti sul nostro sito, che arriveranno direttamente dai nostri inviati in fiera, Vincenzo Lettera e Lorenzo Mancosu. Inoltre, seguiremo e commenteremo con voi in diretta tutti gli eventi più importanti tramite il nostro canale Twitch. Vediamo dunque date e orari italiani di tutte le conferenze in programma, preceduta da una panoramica degli appuntamenti di maggior spessore.