Tokyo Game Show 2025: date e orari italiani e gli appuntamenti da non perdere

Da qui a pochi giorni avrà inizio il Tokyo Game Show 2025, la nuova edizione della manifestazione videoludica più grande del Giappone. Anche quest'anno parteciperanno i più grandi publisher e studi giapponesi (e non), dando vita a un ricco programma di trasmissioni, panel e stand con tantissimi giochi da provare per i visitatori.
Ovviamente Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire l'evento, con notizie e approfondimenti sul nostro sito, che arriveranno direttamente dai nostri inviati in fiera, Vincenzo Lettera e Lorenzo Mancosu. Inoltre, seguiremo e commenteremo con voi in diretta tutti gli eventi più importanti tramite il nostro canale Twitch. Vediamo dunque date e orari italiani di tutte le conferenze in programma, preceduta da una panoramica degli appuntamenti di maggior spessore.
Le date del Tokyo Game Show 2025 e gli appuntamenti da non perdere
Il Tokyo Game Show 2025 si svolgerà tra giovedì 25 e domenica 28 settembre, ancora una volta presso il Makuhari Messe International Convention Complex di Chiba, a sud-est di Tokyo. Come da tradizione, nel corso dei quattro giorni della fiera publisher e studi di sviluppo presenteranno nuovi giochi e offriranno aggiornamenti su quelli in arrivo nei negozi nei prossimi mesi. Tranne assenze importanti, come ad esempio quelle di Nintendo e FromSoftware, è stata confermata la partecipazione delle maggiori software house giapponesi, come Capcom, Koei Tecmo, Level-5, Sega, Square Enix. Insomma, non mancheranno le novità di cui parlare e giochi da aggiungere alla propria lista dei desideri. Vediamo alcuni degli appuntamenti più interessanti da seguire.
Capcom Online Special Program - 24 settembre dalle 16:00
Il primo appuntamento da non perdere del Tokyo Game Show 2025 in realtà si svolgerà il giorno prima dell'inizio della manifestazione. Per l'occasione Capcom ha in programma una presentazione di quasi 50 minuti dedicata ai suoi titoli di punta. Sicuramente verrà dato grande spazio alla corposa line-up di titoli in arrivo il prossimo anno, tra cui spiccano gli attesissimi Resident Evil Requiem, Pragmata e Onimusha: Way of the Sword. I fan di Monster Hunter invece possono aspettarsi novità su Monster Hunter Stories: Outlanders, informazioni sull'atteso Title Update 3 di Monster Hunter Wilds e il crossover con Final Fantasy 14 e aggiornamenti sul desaparecidos Monster Hunter per mobile.
Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast - 25 settembre dalle 12:00
La presenza di Xbox al Tokyo Game Show è ormai una tradizione consolidata per Microsoft, che anche quest'anno ha in programma un evento speciale, previsto per le 12:00 italiane di giovedì 25 settembre. La casa di Redmond non ha ancora svelato la lista dei titoli che saranno mostrati, ma ha promesso annunci e aggiornamenti su giochi sviluppati dai team interni e da una selezione di partner provenienti dal Giappone e dall'Asia. Visti gli standard raggiunti con gli appuntamenti degli anni passati, anche questa edizione si preannuncia imperdibile, non solo per i fan Xbox, ma per tutti gli appassionati. Non è da escludere, inoltre, la possibilità di annunci legati alle prossime aggiunte al catalogo di PC e Xbox Game Pass e novità per ROG Xbox Ally, che sarà presente negli stand Microsoft durante la fiera giapponese.
LEVEL-5 Tokyo Game Show 2025 Official Program - 25 settembre dalle 14:00
Tra gli appuntamenti più interessanti spicca anche la diretta di Level-5. La software house giapponese porterà in scena Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, con possibili aggiornamenti sul DLC gratuito annunciato nei mesi scorsi. Riflettori puntati anche su Inazuma Eleven: Victory Road, finalmente pronto al lancio dopo una lunga attesa, e su Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, ancora privo di una data ufficiale. Non è da escludere la possibilità di sorprese, tra cui nuovi annunci e magari anche novità su Decapolice, l'avventura investigativa scomparsa dai radar da troppo tempo.
Battlefield 6: Single-Player Live Showcase - 26 settembre dalle 06:00
Sappiamo da tempo che Battlefield 6 includerà una campagna single player, ma al di là di qualche dettaglio sulla trama, le informazioni disponibili sono ancora molto scarse, nonostante il lancio del gioco sia previsto tra meno di un mese. Al momento, è noto che la storia sarà ambientata nel 2027, in un mondo destabilizzato dal crollo parziale della NATO. I giocatori seguiranno le operazioni della squadra Dagger 1-3, un'unità d'élite dei Marine Raiders impegnata in missioni globali contro la compagnia militare privata PAX ARMATA. Fortunatamente, l'attesa per saperne di più sta per finire: il 26 settembre alle ore 06:00 italiane, EA e Battlefield Studios presenteranno un evento interamente dedicato alla modalità single player, durante il quale verranno mostrate le prime sequenze di gameplay della campagna.
PC Gaming Show Tokyo Direct - 28 settembre dalle 18:00
Per il Tokyo Game Show di quest'anno è in programma anche un'edizione speciale del PC Gaming Show in diretta da Tokyo per il 28 settembre alle 18:00 italiane. Per l'occasione troveranno spazio giochi da numerosi publisher Giapponesi e non, con Sega, Devolver Digital e Nightdive Studios tra quelli confermati, con trailer, aggiornamenti, annunci esclusivi e interviste agli sviluppatori.
Date e orari italiani di tutte le trasmissioni e gli eventi
Dopo aver fatto una panoramica degli appuntamenti più interessanti, vediamo il ricco palinsesto del Tokyo Games Show 2025 al completo, con date e orari italiani. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi sul canale YouTube ufficiale del TGS a questo indirizzo. La quasi totalità delle dirette saranno condotte in giapponese, ma non dovrebbero mancare il doppiaggio e/o i sottotitoli in lingua inglese, specialmente per gli appuntamenti più importanti, come ad esempio quelli di Capcom e Xbox.
Appuntamenti ufficiali
24 settembre
- 16:00 - 16:50 - Capcom Online Special Program - Streaming pre-registrato di quasi un'ora dove la compagnia svelerà novità sui giochi in uscita il prossimo anno, tra cui Pragmata, Onimusha: Way of the Sword e Resident Evil Requiem. Ci saranno aggiornamenti anche su Monster Hunter Wilds e il titolo mobile Monster Hunter Outlanders.
25 settembre
- 02:30 - 03:00 - Cerimonia di apertura del Tokyo Game Show 2025
- 04:00 - 05:00 - Conferenza principale: "Innovazione nella distribuzione dei giochi: l'impatto del PlayStation Store" - Un approfondimento condotto da Hideaki Nishino, CEO e presidente di PlayStation, sull'impatto e l'evoluzione del PlayStation Store nel corso di due decenni e di come i negozi digitali hanno trasformato la distribuzione videoludica.
- 06:00 - 07:00 - AKIBA LOST Special Stage - Presentazione tutta dedicata ad Akiba LOST, l'avventura narrativa interamente realizzata in live-action con riprese e scatti reali da IzanagiGames, Nippon TV e AX-ON. L'evento sarà condotto dal director e producer Shunsuke Umeda e vedrà la partecipazione di ospiti speciali.
- 07:30 - 07:45 - Annapurna Interactive New Titles Stage - Una breve presentazione dove verranno offerti aggiornamenti sul nuovo progetto dello studio giapponese Marumittu Games, attualmente al lavoro su Project D, un misterioso titolo ambientato in un futuro distopico annunciato a giugno 2023.
- 12:00 - 12:50 - Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast - Torna l'ormai tradizionale showcase di Microsoft, con aggiornamenti sui giochi in sviluppo presso gli studi Xbox e novità da sviluppatori giapponesi e asiatici. Per l'occasione è lecito aspettarsi anche novità per Xbox Game Pass.
- 13:00 - 13:50 - Nioh 3 Official Program - Presentazione tutta dedicata a Nioh 3, il nuovo capitolo della serie action GDR di Team Ninja in arrivo nel 2026, con gameplay dal vivo e la partecipazione dei producer Fumihiko Yasuda e Kohei Shibata.
- 14:00 - 14:50 - LEVEL-5 Tokyo Game Show 2025 Official Program - Trasmissione in diretta con gameplay e notizie sui giochi in sviluppo di LEVEL-5. Per l'occasione possiamo aspettarci novità su Inazuma Eleven: Victory Road e Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore e magari anche qualche sorpresa.
- 15:00 - Eiko Kano's Critikano Hit Tokyo Game Show 2025 Special - Gameplay esclusivo di Dragon Quest I & II HD-2D Remake, con ospite Yuji Horii, il creatore della serie.
26 settembre
- 05:05 - 05:55 - Shinsen Series Official Broadcast - Novità sui titoli di Qookka Games, tra cui Nobunaga's Ambition: Shinsen e Romance of the Three Kingdoms: Shinsen.
- 06:00 - 07:00 - Battlefield 6: Single-Player Live Showcase - Presentazione della campagna single player di Battlefield 6 condotta dallo special producer Phillipe Ducharme e il senior creative director Roman Campos-Oriola.
- 07:30 - 09:30 - Red Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda - Il pilota F1 Yuki Tsunoda gareggia in Apex Legends con il team Red Bull.
- 15:00 - 16:50 - Sense of Wonder Night 2025 - La finale della 18° edizione del contest che premia la creatività degli sviluppatori indipendenti giapponesi. Per l'occasione verranno presentati i videogiochi degli otto finalisti, realizzati sulla base dei temi "rompere le regole" e "avventure in un altro mondo".
- 17:00 - 17:50 - Full Metal Schoolgirl Live Gameplay Special - Presentazione tutta dedicata a Full Metal Schoolgirl, l'action a base di scolarette anime armate fino ai denti, con gameplay dal vivo presentato dalle doppiatrici e il producer Nobuyuki Okajima.
27 settembre
- 06:15 - 07:15 - Anniversary Title Producers' Talk - Un appuntamento con protagonisti i producer di tre serie di punta giapponesi. Nello specifico ci saranno Yusuke Tomizawa per la serie Tales of, Junichi Taya per eFootball e Hiroyuki Sakamato per Yakuza/Like a Dragon.
- 07:45 - 08:30 - Red Bull 283 Academy - Programma formativo per giovani talenti con Street Fighter 6 e istruttori professionisti.
28 settembre
- 03:00 - 04:00 - Game Sanpo - Diretta del canale YouTube Game Sanpo mentre esplora Metal Gear Solid Delta: Snake Eater con la comica Yasuko.
- 04:30 - 05:30 - 2K Games - Una presentazione del publisher di Borderlands 4 e Mafia: Terra Madre. Al momento non sono disponibili informazioni sull'evento
- 06:00 - 07:45 - Japan Game Awards 2025 - L'immancabile cerimonia di premiazione dei migliori giochi dell'anno.
- 08:15 - 08:45 - Ending Stage and Special Raffle - Evento conclusivo del Tokyo Game Show 2025 con premi in palio
Fuori programma da non perdere
Oltre a quelli segnalati nel palinsesto ufficiale della manifestazione, ci sono una serie di appuntamenti non segnalati nel palinsesto ufficiale, ma comunque strettamente legati ai piani dei publisher per il Tokyo Game Show 2025. Di seguito abbiamo elencato i principali:
Konami
- 25 settembre, 04:30 - 05:30 - Metal Gear Production Hotline at Tokyo Game Show 2025 (YouTube)
- 25 settembre, 06:00 - 07:00 - Yu-Gi-Oh! x eFootball Series Special Stage (YouTube)
- 26 settembre, 04:15 - 04:45 - Konami New Project Announcement Stage (YouTube)
- 27 settembre, 05:00 - 06:30 - Suikoden Live at Tokyo Game Show 2025 (YouTube)
- 28 settembre, 05:30 - 06:30 - Silent Hill f Special Stage (YouTube)
Square Enix
- 27 settembre, 06:30 - 07:30 - Octopath Traveler 0 Tokyo Game Show 2025 Special Broadcast (YouTube)
- 28 settembre, 06:00 - 07:00 - Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Tokyo Game Show 2025 Special Stage Event (YouTube)
- 28 settembre, 08:00 - 09:00 - Final Fantasy XIV Special Stage (YouTube)
Koei Tecmo
- 26 settembre, 10:00 - 11:00 - Koei Tecmo LIVE! in Tokyo Game Show 2025 (YouTube)
- 26 settembre, 11:30 - 12:30 - Dynasty Warriors 25th Anniversary Producers Talk Session: "You're Saying Too Much! Do Not Pursue It!" (YouTube)
- 26 settembre, 13:10 - 14:10 - Nioh 3 Special Live Stream (YouTube)
- 26 settembre, 13:45 - 14:45 - Tokyo Game Show Atelier Joint Livestream (YouTube)
Altro
- 28 settembre dalle 18:00 - PC Gaming Show Tokyo Direct (YouTube)