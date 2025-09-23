Baldur's Gate 3 è stato reso nativo per Steam Deck con una patch

Larian continua ad aggiornare Baldur's Gate 3 , nonostante dovrebbe aver chiuso con gli aggiornamenti maggiori. L'ultima patch, l'Hotfix #34, è comunque molto interessante, perché introduce una build nativa per Steam Deck e dovrebbe ridurre i cali di framerate nelle aree più affollate, come la Città Bassa dell'Atto 3, su tutte le piattaforme. Insomma, è meglio di quanto ci si potesse aspettare.

L'Atto 3

L'Atto 3 di Baldur's Gate 3 è tristemente famoso per i problemi di performance. Era infatti una delle sezioni più difficili da affrontare, soprattutto nei mesi successivi al lancio, prima che Larian lo sistemasse con diversi aggiornamenti. I problemi di performance erano causati dall'alto numero di personaggi non giocanti e di tutte le variabili che il gioco deve gestire.

In un post su Steam, Larian ha spiegato che la nuova build nativa per Steam Deck migliora le performance, riduce i tempi di caricamento e rende l'esperienza più fluida. Chiaramente i benefici si allargano anche agli altri giocatori, visto che ad esempio i tempi di caricamento sono migliorati per tutti.

L'Hotfix #34 risolve anche dei problemi di stabilità su Xbox. Nella nota di rilascio ci sono anche le solite battute:

Sistemati i livelli audio di un ratto nella Città Bassa che, tragicamente, non potevi sentire squittire quando lo faceva.

Ricordato a Halsin di urlare davvero quando entra in Ira barbarica, invece di mimarlo in silenzio.

Ordinato a uno degli imp sul nautiloide di smettere di guardare nella direzione sbagliata.

Per il resto, vi ricordiamo che Larian Studios è al lavoro su di un nuovo progetto, non ancora presentato. L'unica certezza è che non si tratta di Baldur's Gate 4, che Wizads of the Coast ha affidato a qualcun altro.