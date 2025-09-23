0

Annunciato il DLC “Dalle Ceneri” di Avatar: Frontiers of Pandora, arriverà assieme al film Avatar: Fuoco e Cenere

Le avventure in Avatar: Frontiers of Pandora proseguono con l'arrivo dell'espansione "Dalle Ceneri", che sarà disponibile in concomitanza con il debutto del film Avatar: Fuoco e Cenere.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/09/2025
So'lek, il protagonista del DLC Dalle Ceneri di Avatar Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
News Video Immagini

Ubisoft e gli sviluppatori di Massive Entertainment hanno annunciato la nuova espansione Dalle Ceneri di Avatar Frontiers of Pandora. Il DLC sarà disponibile su PC e console a partire dal 19 dicembre, pressappoco in concomitanza con il debutto nelle sale cinematografiche italiane del film Avatar - Fuoco e Cenere, previsto per il 17 dicembre.

Sarà disponibile all'acquisto separatamente per chi già possiede il gioco base o inclusa all'interno della nuova edizione Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes assieme al contenuto extra "Floating Mountains Bonus Content" (tre colori per il banshee ispirati alla Valle di Mo'ara). Al momento non sono stati svelati i prezzi del DLC e di questa nuova edizione.

Una storia di vendetta

Stando ai primi dettagli, in Dalle Ceneri i giocatori vestiranno i panni di So'lek, un esperto guerriero na'vi del clan Trr'ong. Ferito dopo un'imboscata organizzata dall'RDA e dei loro alleati, i Cinerei, il protagonista si risveglia in un mondo che brucia, con la sua famiglia Sarentu ormai dispersa. Spinto dal dolore e dalla sete di vendetta, intraprende un viaggio per ritrovare e proteggere le persone a lui care.

Avatar: Fuoco e Cenere si mostra col primo trailer che riconferma la data di uscita italiana Avatar: Fuoco e Cenere si mostra col primo trailer che riconferma la data di uscita italiana

Il creative director Omar Bouali, ha aggiunto che l'espansione mira a "spingere oltre i confini di ciò che i giocatori possono vivere su Pandora. L'espansione offre una storia più cupa e personale, un'immersione potenziata grazie alla visuale in terza persona e nuove meccaniche di combattimento intense. Volevamo regalare ai fan una prospettiva avvincente e inedita sulla Frontiera Occidentale, con una narrazione più profonda e un gameplay più viscerale."

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Annunciato il DLC “Dalle Ceneri” di Avatar: Frontiers of Pandora, arriverà assieme al film Avatar: Fuoco e Cenere