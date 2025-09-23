Marathon pare non sarà allo State of Play, Bungie non è ancora pronta per mostrarlo nuovamente al pubblico

La data di uscita e altre novità potrebbero arrivare a novembre

Sempre secondo Forbes, Bungie continuerà a mantenere il silenzio radio iniziato con il rinvio del gioco, inizialmente previsto per il 23 settembre (cioè oggi), a data da destinarsi. Il rinvio era stato preceduto da accuse di plagio relative ad alcuni asset e da feedback generalmente negativi da parte della community.

Le fonti suggeriscono che eventuali aggiornamenti potrebbero arrivare a novembre, in linea con le ultime dichiarazioni ufficiali di Bungie, che aveva promesso novità e una nuova finestra di lancio "durante l'autunno".

Forbes ha aggiunto che, dietro le quinte, il gioco starebbe attraversando diverse fasi Alpha chiuse, stavolta coperte da NDA, evitando il caos mediatico con la precedente versione Alpha, di cui è stata data la possibilità ai partecipanti di condividerne i dettagli nonostante fosse molto incompleta e limitata, essenzialmente facendo cattiva pubblicità al gioco. Invece, non si conosce ancora l'esito della rimozione degli asset plagiati trovati in Marathon, né quale accordo sia stato raggiunto con l'artista coinvolto.