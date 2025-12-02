0

L'artista plagiata da Bungie per Marathon ha detto che la questione si è risolta a suo favore

Bungie e Sony hanno risolto la questione aperta con l'artista plagiata per Marathon, con soddisfazione della stessa.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/12/2025
N² / ANTIREAL, l'artista plagiata da un grafico di Bungie per realizzare alcuni elementi di Marathon, ha pubblicato un post su X affermando che il problema è stato risolto a suo favore, facendo capire di essere soddisfatta di come sono andate le cose. Evidentemente è stato raggiunto un accordo economico vantaggioso, che ha messo fine alla contesa, anche se non possiamo saperlo perché i termini della pacificazione non sono stati resi noti.

"Il problema della grafica di Marathon è stato risolto con Bungie e Sony Interactive Entertainment e mi è stata data soddisfazione." Ha scritto N² su X, senza aggiungere altro.

Se ricordate, l'artista aveva accusato la casa di Halo e Destiny di averle rubato alcuni lavori per la grafica di Marathon. "Recentemente Marathon è stato pubblicato in alpha e i suoi ambienti sono coperti da risorse rubate da dei progetti di poster che ho realizzato nel 2017." Scrisse all'epoca, portando diverse prove di quanto affermava, tanto che Bungie fu costretta ad ammettere il plagio e a chiedere scusa.

Fu individuato anche il grafico autore del misfatto e già all'epoca Bungie si impegnò a pagare l'artista: "Prendiamo sul serio questioni simili e abbiamo contattato N² / ANTIREAL per discutere del problema e siamo impegnati a riconoscergli il dovuto."

