Marathon avrà presto un nuovo video documentario, ma intanto emergono nuovi dettagli sul gioco di Bungie

Bungie continua a lavorare su Marathon, il cui percorso si sta rivelando più complesso del previsto: secondo nuove informazioni emerse da un report pubblicato da The Game Post dovrebbe esserci un nuovo video documentario in arrivo, ma intanto alcune informazioni nuove sono trapelate.

L'ultimo aggiornamento sullo sparatutto a estrazione PvP in sviluppo presso Bungie risale allo scorso giugno, quando il team aveva deciso di posticipare il gioco in maniera indeterminata a causa di alcuni feedback non proprio esaltanti emersi dal periodo di beta test.

Nel frattempo, lo studio ha continuato a testare il gioco internamente su circa 80.000 utenti che hanno preso parte alle sessioni di prova su PC, PlayStation e Xbox e altre novità sono emerse nell'evoluzione dello sviluppo.