Marathon avrà presto un nuovo video documentario, ma intanto emergono nuovi dettagli sul gioco di Bungie

Bungie continua a lavorare su Marathon, il cui percorso si sta rivelando più complesso del previsto: secondo nuove informazioni emerse da un report pubblicato da The Game Post dovrebbe esserci un nuovo video documentario in arrivo, ma intanto alcune informazioni nuove sono trapelate.
L'ultimo aggiornamento sullo sparatutto a estrazione PvP in sviluppo presso Bungie risale allo scorso giugno, quando il team aveva deciso di posticipare il gioco in maniera indeterminata a causa di alcuni feedback non proprio esaltanti emersi dal periodo di beta test.
Nel frattempo, lo studio ha continuato a testare il gioco internamente su circa 80.000 utenti che hanno preso parte alle sessioni di prova su PC, PlayStation e Xbox e altre novità sono emerse nell'evoluzione dello sviluppo.
Cambi alle classi, Shell e attori
Ci sarebbe intanto un ViDoc in arrivo, ovvero un video di approfondimento con varie informazioni relative a Marathon e al suo sviluppo, che probabilmente svelerà tutte le novità in arrivo nel gioco, ma intanto alcune informazioni sembrano essere trapelate prima del tempo.
Tra i cambiamenti si registrano delle variazioni alle classi dei personaggi, che ora sono caratterizzati in maniera più definita e comprensibile.
Queste sarebbe le nuove identità delle varie classi:
- Void > Stealth
- Glitch > Disruptor
- Blackbird > Recon
- Aux > Medic
- Icon > Thief
- Locus > Destroyer
Si tratta di archetipi più facilmente identificabili, ma consentirebbero anche una maggiore personalizzazione dei tratti, in modo da rendere la suddivisione in classi più flessibile rispetto a prima.
In particolare, gli "Shell", ovvero i corpi robotici utilizzati dai personaggi, potranno essere maggiormente modificati e personalizzati nel corso del gioco.
La personalizzazione degli Shell avviene all'interno del Loom, che sarebbe una sorta di deposito contenente i vari elementi cosmetici e le modifiche da applicare al personaggio.
Sembra inoltre che l'attore Ben Starr sia incaricato di interpretare l'AI Durandal in Marathon, un elemento ricorrente nella lore della serie e che ha un ruolo nella narrazione del gioco. Oltre a lui dovrebbe esserci anche Roger Clark, nel ruolo di un personaggio chiamato Generale Davic Reed.
Nuove informazioni dovrebbero arrivare con la pubblicazione di questo ViDoc, che secondo alcune fonti sarebbe prevista per il mese di novembre, dunque attendiamo eventuali novità nelle prossime due settimane, mentre l'uscita di Marathon dovrebbe avvenire entro la fine di marzo 2026, rientrando nei piani per l'attuale anno fiscale di Sony PlayStation.