Elden Ring Nightreign: assicurati il DLC The Forsaken Hollows con la Deluxe Edition in sconto su Instant Gaming

In attesa del DLC di Elden Ring Nightreign, in arrivo il 4 dicembre, ti proponiamo la Deluxe Edition del gioco. Questa edizione, infatti, include automaticamente The Forsaken Hollows. Potrai quindi approfittarne per recuperare il gioco principale e, successivamente, provare il DLC. Questa edizione è disponibile su Instant Gaming a 40,89 € invece di 55 €, e una volta aggiunta l'IVA il prezzo totale sarà di 49,89 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
I contenuti della Deluxe Edition
Ricordiamo che i contenuti dell'Edizione Deluxe sono:
- Elden Ring Nightreign
- DLC
- Artbook digitale
- Mini colonna sonora
Il gioco cooperativo online si arricchirà quindi di nuovi contenuti, con vecchi e nuovi nemici come Artorias dell'Abisso e il Leone Danzante dell'espansione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Ovviamente è possibile giocare in solitaria, se preferisci, oppure in compagnia di due o tre giocatori. Nel frattempo, se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.