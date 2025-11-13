0

Elden Ring Nightreign: assicurati il DLC The Forsaken Hollows con la Deluxe Edition in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo la Deluxe Edition di Elden Ring Nightreign. Questa edizione includerà automaticamente anche il DLC in uscita a dicembre!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/11/2025
In attesa del DLC di Elden Ring Nightreign, in arrivo il 4 dicembre, ti proponiamo la Deluxe Edition del gioco. Questa edizione, infatti, include automaticamente The Forsaken Hollows. Potrai quindi approfittarne per recuperare il gioco principale e, successivamente, provare il DLC. Questa edizione è disponibile su Instant Gaming a 40,89 € invece di 55 €, e una volta aggiunta l'IVA il prezzo totale sarà di 49,89 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

I contenuti della Deluxe Edition

Ricordiamo che i contenuti dell'Edizione Deluxe sono:

  • Elden Ring Nightreign
  • DLC
  • Artbook digitale
  • Mini colonna sonora

Il gioco cooperativo online si arricchirà quindi di nuovi contenuti, con vecchi e nuovi nemici come Artorias dell'Abisso e il Leone Danzante dell'espansione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Ovviamente è possibile giocare in solitaria, se preferisci, oppure in compagnia di due o tre giocatori. Nel frattempo, se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

