Apple esplora la tecnologia High Mobility Oxide per i display dei futuri iPhone

La tecnologia HMO migliora la mobilità elettronica rispetto ai tradizionali transistor a film sottile (TFT) ossido, accelerando il flusso di elettroni nei pixel. Questo permette una risposta più rapida del display, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'assorbimento di corrente. Dal punto di vista produttivo, HMO richiederebbe meno macchinari e meno passaggi rispetto a LTPO .

Apple starebbe esplorando una nuova tecnologia per i display degli iPhone , nota come High Mobility Oxide (HMO) , che potrebbe succedere all'attuale LTPO OLED presente nella serie iPhone 17. Secondo quanto riportato, HMO potrebbe offrire due vantaggi principali : ridurre il consumo energetico dei dispositivi e abbassare i costi di produzione rispetto agli attuali pannelli LTPO.

Quali sono le tempistiche per l'applicazione di questa nuova tecnologia nei futuri display degli iPhone?

Tuttavia, la tempistica per l'arrivo di HMO sugli iPhone potrebbe essere lunga. Per avere un riferimento, Apple ha depositato i brevetti per LTPO nel 2014, implementandoli poi sull'Apple Watch Series 4 nello stesso anno. Il passaggio agli iPhone è avvenuto solo nel 2022 con la serie iPhone 14 Pro, quindi un periodo di circa otto anni tra brevetto e debutto commerciale.

È importante considerare che Apple non agisce da sola in questi sviluppi. La transizione verso nuove tecnologie dipende spesso anche dai fornitori. Ad esempio, l'azienda aveva cercato di introdurre tandem OLED sugli iPad Pro, ma Samsung ha accettato solo a fronte di grandi ordini.