Marathon ritorna nel mondo dei vivi con l'annuncio di un test tecnico chiuso

Bungie ha annunciato che terrà un test tecnico chiuso per Marathon , che si svolgerà dal 22 ottobre fino al 28 ottobre, su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC . Le iscrizioni sul sito ufficiale sono già aperte. Avete tempo fino al 16 ottobre per provare a essere ammessi. Per gli utenti PC, le candidature saranno disponibili anche tramite Steam a partire dal 13 ottobre.

Dettagli sul playtest

"Questo è un momento importante per noi," ha dichiarato Bungie. "Mentre testiamo i miglioramenti apportati dalla fase Alpha, tra cui tre mappe, cinque runner shell, chat di prossimità, ritmo di combattimento ricalibrato, coda per giocatore singolo, narrazione ambientale più profonda, e altro ancora. Detto ciò, la build del Test Tecnico è ancora in lavorazione e includerà solo una parte dei contenuti previsti per la versione completa di Marathon, concentrandosi sull'esperienza iniziale del giocatore."

Nelle FAQ ufficiali, Bungie ha specificato che la partecipazione a test precedenti non garantisce l'accesso a questo o ai futuri test.

I selezionati riceveranno un'email da Bungie stessa. Gli inviti al Test Tecnico Chiuso verranno inviati a ondate durante tutta la durata del test.

Inoltre, viene specificato che il gioco non potrà essere trasmesso in streaming perché il test sarà coperto da un accordo di non divulgazione (NDA), quindi non sarà possibile streammare o condividere pubblicamente la propria esperienza. Qualsiasi feedback o registrazione dovrà essere condiviso solo nella sezione NDA del server Discord ufficiale di Marathon. Inoltre, l'accesso è personale e non condivisibile con terzi. Il test sarà disponibile in Nord America ed Europa.

I requisiti PC per giocare sono:

Processore: Intel Core i5-6600

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

RAM: 8 GB

A questo punto, non vi resta che andare sul sito ufficiale del gioco e iscrivervi al test, sperando di essere selezionati.