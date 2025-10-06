Stando a quanto riferito in un'intervista dal game director Ryosuke Horii, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties includerà numerose nuove sequenze di intermezzo al fine di arricchire la storia rispetto alla versione originale del terzo capitolo della saga.

"Con questo remake stiamo tornando su un gioco che abbiamo realizzato poco dopo l'inizio della serie Yakuza, quindi avevamo ancora tanti pensieri in sospeso, del tipo 'avrei voluto fare questa cosa diversamente' o 'avrei voluto approfondire di più il dramma di questo personaggio'", ha spiegato Horii.

Insomma, il team di sviluppo ha voluto cogliere l'occasione per espandere la portata del racconto: per questo il game director ha confermato che in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono state inserite "un numero significativo di nuove scene che rendono la storia più intensa ed emozionante."

Certo, la speranza è che gli autori del Ryu Ga Gotoku Studio non ripetano quanto accaduto con le sequenze inedite di Yakuza 0: Director's Cut, che hanno lasciato perplessi un bel po' di appassionati per via di alcune scelte discutibili.

Da questo punto di vista, ad ogni modo, Horii ha garantito che le modifiche non toccheranno i momenti chiave della trama, andando semplicemente ad aggiungere più dettagli e sfumature alla narrazione esistente.