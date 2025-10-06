skate. è stato giocato da più di 15 milioni di persone in accesso anticipato

L'account ufficiale X di skate. ha annunciato che è stato giocato da più di quindici milioni di persone in accesso anticipato . Stiamo parlando di un free-to-play disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One. Si tratta di un grandissimo successo per questo atteso ritorno, che sancisce l'amore di una larga fetta di videogiocatori per i simulatori di skateboard.

Un successo

Considerate che domani sarà lanciata la Stagione 1 del gioco, che con questi numeri rischia di andare davvero bene, se manterrà le promesse fatte.

Lanciato il 16 settembre,skate. ha fatto registrare un ottimo lancio su Steam, con il picco massimo di giocatori simultanei che ha raggiunto quota 134.901. Comunque sia, dopo due settimane il titolo di Full Circle fa ancora degli ottimi numeri, con picchi oscillanti tra le 30.000 e le 70.000 unità.

Anche le recensioni degli utenti sono perlopiù positive, con le lamentele che riguardano lo stile grafico, l'editor, la mancanza di sistemi di comunicazione e altre ancora.

Purtroppo non è chiara la proporzione dei giocatori tra le diverse piattaforme, anche se immaginiamo che skate. sia andato molto bene anche su Xbox e PlayStation, considerando che i precedenti capitoli furono lanciati solo su console.