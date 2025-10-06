László Perneky, lead programmer di Gaijin Entertainment, ha spiegato in un'intervista che PS5 Pro è in grado di gestire il Path Tracing, almeno in teoria. "Tecnicamente potrebbe farlo, l'unica domanda riguarda le prestazioni", ha detto.

"È comunque una decisione per il futuro: prima ci concentriamo sull'introduzione del supporto al ray tracing per le console, con tutti gli effetti tranne la PTGI; poi avremo un quadro più chiaro di quanto budget GPU potremo dedicare al Path Tracing e apportare modifiche per rientrare in quella quota."

War Thunder potrebbe dunque essere il primo gioco a supportare questa tecnologia su PS5 Pro, sebbene appunto solo nella sua forma legata all'illuminazione globale. E il resto? Per quello, probabilmente, bisognerà attendere PlayStation 6.

Allo stato attuale, il Path Tracing è disponibile in diversi titoli ma solo ed esclusivamente su PC equipaggiati con schede NVIDIA RTX di ultima generazione, per ovvi motivi.