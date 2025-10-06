Battlefield 6 avrà una grossa patch di lancio, con più di 200 correzioni

Questa è la settimana di lancio di Battlefield 6 e molti avranno già precaricato il gioco. Preparatevi, però, perché prima di giocare dovrete scaricare la patch di lancio, che apporterà più di 200 correzioni, come confermato da DICE. Saranno introdotte anche delle funzioni aggiuntive, come modifiche dell'ultimo momento nate dagli input della comunità.
Le novità principali
Il team non è ancora pronto a condividere l'elenco completo delle modifiche, ma ha offerto un'anteprima delle principali.
I movimenti del giocatore risulteranno più reattivi, grazie a modifiche al ritmo e alla risoluzione di diversi problemi legati alle animazioni, per un gameplay più fluido ed equilibrato.
Il recoil delle armi automatiche è stato ricalibrato, rendendo gli scontri a lunga distanza più tecnici e premiando il fuoco controllato e le raffiche brevi.
Molti accessori per le armi sono stati modificati, così da essere visualizzati correttamente nei menu e durante il gioco.
Il LTLM II (Laser Designator) è stato migliorato con animazioni di utilizzo più fluide, nuovi elementi grafici e varie correzioni.
Il MBT-LAW è ora il lanciagranate predefinito dell'Ingegnere, con traiettoria più accurata, migliore guida e mirini più chiari.
Il MAS 148 Glaive è stato potenziato con un tracciamento del missile più realistico, zoom migliorato, mirino più nitido e danni ai veicoli più affidabili.
I Beacon ora sono limitati a uno per giocatore (massimo quattro per squadra), per evitare squilibri e abusi.
Le modalità Rush e Breakthrough sono state riviste per migliorare l'equilibrio tra attaccanti e difensori.Operation Firestorm è stata aggiornata con miglioramenti alle animazioni di salto, all'illuminazione e alle prestazioni, mentre su Siege of Cairo sono stati risolti i problemi di spawn killing e di uscita dai limiti della mappa.
Gli elementi dell'interfaccia e dell'HUD sono più chiari, con sovrimpressioni aggiornate, ping visibili, nuove opzioni per la minimappa e navigazione più fluida nei menu di equipaggiamento e schieramento.
Sono state aggiunte anche varie opzioni, è stato ripulito l'audio ed è stato ottimizzato il netcode.
Per il resto, vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile dal 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.