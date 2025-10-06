Battlefield 6 avrà una grossa patch di lancio, con più di 200 correzioni

Questa è la settimana di lancio di Battlefield 6 e molti avranno già precaricato il gioco. Preparatevi, però, perché prima di giocare dovrete scaricare la patch di lancio , che apporterà più di 200 correzioni , come confermato da DICE. Saranno introdotte anche delle funzioni aggiuntive, come modifiche dell'ultimo momento nate dagli input della comunità.

Le novità principali

Il team non è ancora pronto a condividere l'elenco completo delle modifiche, ma ha offerto un'anteprima delle principali.

I movimenti del giocatore risulteranno più reattivi, grazie a modifiche al ritmo e alla risoluzione di diversi problemi legati alle animazioni, per un gameplay più fluido ed equilibrato.

Il recoil delle armi automatiche è stato ricalibrato, rendendo gli scontri a lunga distanza più tecnici e premiando il fuoco controllato e le raffiche brevi.

Molti accessori per le armi sono stati modificati, così da essere visualizzati correttamente nei menu e durante il gioco.

Il LTLM II (Laser Designator) è stato migliorato con animazioni di utilizzo più fluide, nuovi elementi grafici e varie correzioni.

Il MBT-LAW è ora il lanciagranate predefinito dell'Ingegnere, con traiettoria più accurata, migliore guida e mirini più chiari.

Il MAS 148 Glaive è stato potenziato con un tracciamento del missile più realistico, zoom migliorato, mirino più nitido e danni ai veicoli più affidabili.

I Beacon ora sono limitati a uno per giocatore (massimo quattro per squadra), per evitare squilibri e abusi.

Le modalità Rush e Breakthrough sono state riviste per migliorare l'equilibrio tra attaccanti e difensori.Operation Firestorm è stata aggiornata con miglioramenti alle animazioni di salto, all'illuminazione e alle prestazioni, mentre su Siege of Cairo sono stati risolti i problemi di spawn killing e di uscita dai limiti della mappa.

Gli elementi dell'interfaccia e dell'HUD sono più chiari, con sovrimpressioni aggiornate, ping visibili, nuove opzioni per la minimappa e navigazione più fluida nei menu di equipaggiamento e schieramento.

Sono state aggiunte anche varie opzioni, è stato ripulito l'audio ed è stato ottimizzato il netcode.

Per il resto, vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile dal 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.