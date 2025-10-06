Il film di Furi è... strano, stando al teaser trailer ufficiale

La casa di produzione Midnight Embers Productions ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Furi, il film tratto dall'omonimo videogioco di The Game Bakers, che appare... strano, come potete verificare guardandolo. Sarà per la pettinatura del protagonista? O per il suo amico mascherato? Chi può dirlo.

Gli interpreti principali del film sono Barty Shepherd (The Moment Trap: The Lennon Dream, Sinners Haven) e Yanick Ghanty (The Football Fantastics, The Crow Girl). Il film uscirà soltanto in streaming, con la pubblicazione che è prevista per questo novembre.