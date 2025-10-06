Il film di Furi è... strano, stando al teaser trailer ufficiale

La casa di produzione Midnight Embers Productions ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Furi, il film tratto dall'omonimo videogioco di The Game Bakers, che appare... strano, come potete verificare guardandolo. Sarà per la pettinatura del protagonista? O per il suo amico mascherato? Chi può dirlo.
Gli interpreti principali del film sono Barty Shepherd (The Moment Trap: The Lennon Dream, Sinners Haven) e Yanick Ghanty (The Football Fantastics, The Crow Girl). Il film uscirà soltanto in streaming, con la pubblicazione che è prevista per questo novembre.
Il teaser
La sinossi ufficiale racconta di un guerriero solitario, conosciuto come The Rider, che fugge da una prigione futuristica e deve affrontare una serie di potenti Guardiani, ognuno dei quali combatte per la propria visione della giustizia.
Dal teaser è chiaro che gli scontri si svolgeranno in vari ambienti, come il cortile della casa di qualcuno, un posto pieno di tende e una specie di deserto.
I combattimenti saranno soprattutto all'arma bianca, ma ci saranno anche armi da fuoco a fare da condimento a questa scoppiettante produzione, che non mancherà di effetti speciali gustosissimi.
Interessante anche che il nostro eroe e altri personaggi indossano delle corazze con luci al neon che hanno un sapore così genuino, quasi amatoriale verrebbe da dire.