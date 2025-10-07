0

Sony INZONE H5, cuffie gaming wireless in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Audio spaziale a 360°, bassa latenza e fino a 28 ore di autonomia: ecco l'offerta dedicata agli abbonati Prime su un modello perfetto per PC e PS5.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   07/10/2025
Sony INZONE H5

La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per aggiornare la vostra postazione gaming con dispositivi di qualità. Tra le offerte più interessanti spiccano le Sony INZONE H5, ora disponibili su Amazon a un prezzo scontato di 119€ invece di 149€. La promozione è valida per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure direttamente tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di una promozione riservata agli iscritti ad Amazon Prime, quindi per usufruirne dovete avere un abbonamento attivo.

Cosa offrono le Sony INZONE H5

Le INZONE H5 sono cuffie gaming wireless progettate per offrire un audio preciso e coinvolgente grazie al suono spaziale a 360 gradi, che vi aiuta a localizzare con esattezza i suoni in gioco. L'ergonomia è uno dei punti forti del design: l'archetto leggero e i padiglioni morbidi permettono di giocare per ore senza fastidi, mantenendo un'ottima aderenza.

Sony annuncia le nuove periferiche della linea INZONE: arrivano tastiera, mouse e due tappetini Sony annuncia le nuove periferiche della linea INZONE: arrivano tastiera, mouse e due tappetini

Il microfono con intelligenza artificiale assicura comunicazioni nitide, filtrando i rumori di fondo, mentre la connessione a bassa latenza garantisce un'esperienza fluida sia su PC che su PS5. Con fino a 28 ore di autonomia, le INZONE H5 si confermano una scelta affidabile per chi cerca qualità sonora e comfort a un prezzo competitivo durante la Festa delle Offerte Prime.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
