Test Drive Unlimited Solar Crown in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime porta con sé occasioni perfette per gli amanti dei motori virtuali. Tra queste spicca Test Drive Unlimited Solar Crown , disponibile su Amazon a partire da 22,90€ invece di 54,9€, oppure nella più completa Deluxe Edition per PS5 a 36,90€ invece di 117,14€. La promozione è valida solo per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata agli abbonati ad Amazon Prime , quindi per poter approfittare degli sconti dovete avere un abbonamento attivo.

Che gioco è Test Drive Unlimited Solar Crown

A 13 anni da Test Drive Unlimited 2, Solar Crown riporta in auge l'esperienza di guida MMO che ha fatto scuola. Ambientato in una Hong Kong Island riprodotta in scala 1:1, il gioco vi permette di esplorare strade, spiagge, montagne e vicoli urbani con una libertà totale, sia in solitaria sia in compagnia di altri giocatori. Potete acquistare e personalizzare le vostre auto, costruire un garage da sogno e vivere ogni corsa con un livello di immersione eccezionale.

Con oltre 30 case automobilistiche rappresentate - tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche e Bugatti - ogni veicolo offre una guida unica. Potete unirvi a uno dei due clan, gli Streets o gli Sharps, e partecipare a gare competitive o eventi sociali nei numerosi hub dell'isola. La Deluxe Edition include inoltre il Pack Solar Content, il Pack Silver Streets e il Pack Silver Sharps, con veicoli e adesivi esclusivi per distinguervi in pista durante la Festa delle Offerte Prime.