0

Tour de France 2025 per PS5 in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La nuova edizione del gioco ufficiale del Tour de France torna in promozione su Amazon: preparatevi a scalare le vette più iconiche con un'esperienza ciclistica ancora più realistica.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   07/10/2025
La Festa delle Offerte Prime è l'occasione ideale per ampliare la vostra collezione di giochi sportivi. Su Amazon trovate Tour de France 2025 per PlayStation 5 a soli 29,90€ invece di 44,90€. L'offerta è disponibile per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure direttamente tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di una promozione riservata agli abbonati ad Amazon Prime, perciò potete approfittarne solo se avete un abbonamento attivo.

Un’edizione rinnovata per veri appassionati

Con Tour de France 2025 tornate a vivere le emozioni della corsa ciclistica più famosa al mondo, con un comparto tecnico migliorato e nuove meccaniche di gara. Gli sviluppatori hanno lavorato per offrire un'esperienza più profonda e realistica, con gestione tattica, sforzo fisico e posizionamento in gruppo ancora più importanti rispetto al passato.

Tour de France 2025

Il gioco include le tappe ufficiali del Tour 2025, con un'IA più intelligente e un sistema di progressione rinnovato per la modalità Carriera. Potete affrontare scalate leggendarie, gestire la vostra squadra o sfidare gli amici online in gare mozzafiato. Con questa offerta della Festa delle Offerte Prime, è il momento giusto per mettervi alla prova sulle strade del Tour.

