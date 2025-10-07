Architect Life in offerta su Amazon per PS5 e Xbox Series X durante la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime continua con sconti dedicati anche agli amanti dei simulatori creativi. Tra le offerte più interessanti trovate Architect Life: un simulatore di progettazione di case, disponibile su Amazon per PlayStation 5 e Xbox Series X al prezzo di 24,90€ invece di 34,90€. La promozione è attiva solo per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta esclusiva per gli iscritti ad Amazon Prime, per cui è necessario un abbonamento attivo per poter accedere ai prezzi promozionali.