Architect Life in offerta su Amazon per PS5 e Xbox Series X durante la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime continua con sconti dedicati anche agli amanti dei simulatori creativi. Tra le offerte più interessanti trovate Architect Life: un simulatore di progettazione di case, disponibile su Amazon per PlayStation 5 e Xbox Series X al prezzo di 24,90€ invece di 34,90€. La promozione è attiva solo per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta esclusiva per gli iscritti ad Amazon Prime, per cui è necessario un abbonamento attivo per poter accedere ai prezzi promozionali.
Costruite la casa dei vostri sogni
Con Architect Life potete cimentarvi nella progettazione completa di abitazioni, scegliendo materiali, arredamenti, stili e spazi interni con un livello di libertà sorprendente. Il titolo combina elementi di simulazione e creatività, permettendovi di gestire ogni fase della costruzione, dal disegno della pianta all'arredamento finale, con strumenti intuitivi ma profondi.
Grazie al motore grafico realistico e a un'interfaccia ottimizzata per console, ogni progetto prende vita con grande dettaglio. Che vogliate creare una villa moderna o un piccolo rifugio rustico, Architect Life vi offre la possibilità di sperimentare senza limiti. Con l'offerta della Festa delle Offerte Prime, è il momento ideale per iniziare la vostra carriera da architetti virtuali.