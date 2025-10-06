Il cast del film di Resident Evil si arricchisce di altre star: sarà vicino a Resident Evil 2, 3 e 4

Con il 30° anniversario di Resident Evil , che si celebra nel 2026, dovrebbe arrivare anche un nuovo film della serie , che segna dunque il ritorno del franchise sul grande schermo dopo diverso tempo, e di questo abbiamo ricevuto notizie riguardanti nuovi elementi del cast e le fonti di ispirazione .

Ispirazioni e attori previsti

Si infoltisce dunque il cast di Resident Evil, anche se il progetto resta ancora in gran parte misterioso: il regista Zach Cregger ha però riferito che sarà ispirato maggiormente a Resident Evil 2, 3 e 4, tra tutti i titoli della serie videoludica.

La cosa pone qualche interrogativo, perché sebbene Resident Evil 2 e 3 siano decisamente vicini tra loro come stile e atmosfera, essendo entrambi basati sull'immediato post-incidente con il T-virus all'interno di Raccoon City, Resident Evil 4 rappresenta una notevole digressione in termini di ambientazione e stile generale.

In ogni caso, queste sembrano essere le maggiori influenze a cui il regista Cregger (Weapons) si è affidato. Anche Austin Abrams avrà un ruolo principale in Resident Evil, ma a quanto pare non si tratterà di uno dei personaggi storici dei videogiochi, dunque attendiamo eventuali informazioni più dettagliate al riguardo.

La produzione del film dovrebbe iniziare proprio questo mese a Praga, con l'uscita del film che è già fissata per il 18 settembre 2026. Sul fronte videoludico, Resident Evil Requiem è atteso su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 il 27 febbraio 2026.