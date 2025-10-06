Il cast del film di Resident Evil si arricchisce di altre star: sarà vicino a Resident Evil 2, 3 e 4

Con il 30° anniversario di Resident Evil, che si celebra nel 2026, dovrebbe arrivare anche un nuovo film della serie, che segna dunque il ritorno del franchise sul grande schermo dopo diverso tempo, e di questo abbiamo ricevuto notizie riguardanti nuovi elementi del cast e le fonti di ispirazione.
Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Zach Cherry va ad unirsi agli attori previsti per questo nuovo adattamento cinematografico: l'attore, candidato a un Emmy per il suo ruolo di Dylan George nella serie TV Severance di Apple TV+, interpreterà uno scienziato che lavora in un ospedale, o qualcosa del genere.
Anche l'attrice Kali Reis (True Detective: Night Country) entra nel cast, a quanto pare come soldatessa veterana di qualche tipo, in un ruolo che peraltro era stato immaginato inizialmente come ricoperto da un attore uomo.
Ispirazioni e attori previsti
Si infoltisce dunque il cast di Resident Evil, anche se il progetto resta ancora in gran parte misterioso: il regista Zach Cregger ha però riferito che sarà ispirato maggiormente a Resident Evil 2, 3 e 4, tra tutti i titoli della serie videoludica.
La cosa pone qualche interrogativo, perché sebbene Resident Evil 2 e 3 siano decisamente vicini tra loro come stile e atmosfera, essendo entrambi basati sull'immediato post-incidente con il T-virus all'interno di Raccoon City, Resident Evil 4 rappresenta una notevole digressione in termini di ambientazione e stile generale.
In ogni caso, queste sembrano essere le maggiori influenze a cui il regista Cregger (Weapons) si è affidato. Anche Austin Abrams avrà un ruolo principale in Resident Evil, ma a quanto pare non si tratterà di uno dei personaggi storici dei videogiochi, dunque attendiamo eventuali informazioni più dettagliate al riguardo.
La produzione del film dovrebbe iniziare proprio questo mese a Praga, con l'uscita del film che è già fissata per il 18 settembre 2026. Sul fronte videoludico, Resident Evil Requiem è atteso su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 il 27 febbraio 2026.