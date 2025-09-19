Leon Kennedy sarà nel film di Resident Evil? Il regista risponde e spiega perché

Precisamente, ha parlato della chiacchierata presenza di Leon Kennedy nella pellicola e della storia del film.

Resident Evil è una famosa serie videoludico, ma può "vantare" anche tanti film dedicati e la cosa non cambierà tanto presto. Vi è infatti in produzione una nuova pellicola e ora il regista ha condiviso un nuovo dettaglio.

Leon Kennedy sarà nel film di Resident Evil?

Il regista Zach Cregger ha confermato in modo definitivo che no, Leon Kennedy non sarà parte del prossimo film di Resident Evil. Sebbene la cosa possa essere deludente per i fan del quasi poliziotto, c'è un motivo molto preciso dietro questa scelta.

Cregger ha spiegato che il lungometraggio avrà una storia "completamente originale" e che si tratta di un film "in pieno stile Zach". Ricordiamo che Zach Cregger è il regista di Barbarian e Weapons, quindi se li avete visto potete capire cosa intende.

È quindi un suo film che "semplicemente ha luogo nel mondo di Resident Evil": il modo in cui lo dice fa sembrare che l'IP videoludica sia quasi un extra e che la sua priorità sia di realizzare il film che gli interessa. Ciò detto, ritiene che i fan dei giochi non saranno "delusi" dal risultato finale.

Per quanto riguarda nello specifico Leon Kennedy, il regista semplicemente non vuole "rubare" un personaggio già noto per una storia originale. In ogni caso, il suo film sarà sempre parte del canon della saga. Dopotutto, il regista del nuovo film di Resident Evil ha giocato per migliaia di ore alla serie, ma non ha visto i film.