Il mouse wireless Corsair M75 è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse wireless Corsair M75 con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/09/2025
Mouse wireless Corsair M75

Su Amazon è disponibile il mouse wireless Corsair M75 nero a 79,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 92,99 € e il prezzo consigliato di 129,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del mouse Corsair M75

Questo mouse presenta un design ambidestro con pulsanti laterali interscambiabili, in grado di garantire maggior comfort e controllo, sia ai giocatori destrorsi che mancini. Si tratta di un prodotto molto leggero di soli 89 g, perfetto per giocare a titoli competitivi, mentre il sensore ottico da 26.000 DPI e il tracking di 650 IPS rilevano anche i movimenti più fulminei.

Mouse Corsair M75
Mouse Corsair M75

La tecnologia Corsair Quickstrike, invece, offre un'attuazione istantanea tra il pulsante destro e sinistro e i relativi switch, in modo da rilevare istantaneamente i vostri colpi. Infine, gli switch ottici eliminano il debounce, permettendovi di cliccare rapidamente e ripetutamente, con ben 100 milioni di clic garantiti.

