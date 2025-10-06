PS5 è in offerta: 499€ per la Standard Edition, 399€ per la Digital, ma ancora per poco

Sony ci ha ricordato che PS5 è disponibile in offerta, ma ancora per poco: fino al 9 ottobre, e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile acquistare la Standard Edition a 499€ e la Digital Edition a 399€ presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa, fra cui Amazon.

Gli sconti annunciati dalla casa giapponese fanno riferimento a una promozione autunnale: "il momento perfetto per concedersi nuove avventure e immergersi in mondi straordinari", si legge nel post pubblicato sul PlayStation Blog alcuni giorni fa, e non possiamo che essere d'accordo.

L'iniziativa lanciata dall'azienda giapponese andrà a spingere ulteriormente i numeri di PlayStation 5, attualmente a quota 80,3 milioni di console vendute e sicuramente capace di aumentare ulteriormente la propria base installata.