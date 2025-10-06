PS5 è in offerta: 499€ per la Standard Edition, 399€ per la Digital, ma ancora per poco

Sony ci ha ricordato che PS5 è disponibile in offerta, ma ancora per poco: fino al 9 ottobre, e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile acquistare la Standard Edition a 499€ e la Digital Edition a 399€ presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa, fra cui Amazon.
Gli sconti annunciati dalla casa giapponese fanno riferimento a una promozione autunnale: "il momento perfetto per concedersi nuove avventure e immergersi in mondi straordinari", si legge nel post pubblicato sul PlayStation Blog alcuni giorni fa, e non possiamo che essere d'accordo.
L'iniziativa lanciata dall'azienda giapponese andrà a spingere ulteriormente i numeri di PlayStation 5, attualmente a quota 80,3 milioni di console vendute e sicuramente capace di aumentare ulteriormente la propria base installata.
Gli aumenti consentono una politica di offerte?
Considerando l'ultimo aumento di prezzo di PS5, annunciato lo scorso aprile, non c'è dubbio che l'offerta annunciata nei giorni scorsi da da Sony appaia molto conveniente e possa donare nuovo spunto alle vendite della console.
Certo, fa strano che a ormai cinque anni dal debutto della piattaforma gli sconti possano ambire al massimo a ripristinare il prezzo di lancio, piuttosto che a ridurre ulteriormente la cifra richiesta per l'acquisto dell'attuale modello.
Alla luce di tutto questo, non è probabilmente un caso se PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre.