EA Sports FC 26, EA Sports FC 26, EA Sports FC 26: questa la top 3 italiana delle ultime due settimane

L'associazione di categoria iidea ha pubblicato le top 3 dei videogiochi più venduti in Italia nella settimana 38 e nella settimana 39 del 2025. Si tratta di una classifica interessante perché mostra un solo gioco in sei posizioni. Sì, tutte le posizioni sono occupate da EA Sports FC 26 di Electronic Arts.
Spiegate molte cose
In realtà, una piccola variazione tra le due classifiche c'è stata. Entrambe le settimane, EA Sports FC 26 per PlayStation 5 ha conquistato la prima posizione. Nella settimana 38, la seconda posizione è occupata dalla versione PlayStation 4, con la terza da quella Xbox Series X e S. Nella settimana 39, la versione Xbox Series X e S si trova in seconda posizione, mentre in terza troviamo quella PC.
🏆 WEEK 39
- EA Sports FC 26 per PlayStation 5
- EA Sports FC 26 per PlayStation 4
- EA Sports FC 26 per Xbox Series
🏆 WEEK 38
- EA Sports FC 26 per PlayStation 5
- EA Sports FC 26 per Xbox Series
- EA Sports FC 26 per PC
Curiosità a parte, classifiche del genere mostrano una delle peculiarità storiche del mercato italiano, dove i titoli calcistichi risultano i più venduti dell'anno, almeno da quando sono iniziate le rilevazioni dei dati di vendita.
Sicuramente fa un certo effetto, in un periodo così pieno di uscite come questo, vedere una simile concentrazione d'interesse verso un singolo titolo, oltretutto iterazione di una serie con uscite annuali che va avanti da decenni.