PS5 aumenta ancora di prezzo in Europa, da oggi la console Sony costa di più

Sony ha annunciato un altro aumento di prezzo per PS5 in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda a partire da oggi, 14 aprile 2025, per quanto riguarda in certi casi il modello Digital della console e in altri anche quello Standard con lettore ottico.

Per quanto riguarda l'Europa, compresa ovviamente l'Italia, l'incremento di prezzo riguarda solo la versione PS5 Digital, che da oggi costerà 50€ in più arrivando dunque a 499,99€ come prezzo consigliato da Sony, mentre rimane invariato il prezzo di PS5 Standard con lettore ottico.

Anche PS5 Pro rimane invariata a 799,99€, mentre una notizia positiva arriva per quanto riguarda il lettore ottico acquistabile a parte per PS5 Slim e Pro, che costerà da oggi 79,99€, dunque una notevole riduzione rispetto ai 119,99 a cui si trovava prima.