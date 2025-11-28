Battlefield 6 ha bloccato 2,4 milioni di tentativi di cheat ed è solo l'inizio

Il team di Electronic Arts responsabile di Battlefield 6 ha rivelato che dal 10 ottobre, data di uscita del gioco, il sistema anti-cheat Javelin di EA ha bloccato ben 2,4 milioni di tentativi di cheat. È stato inoltre sottolineato che, nella settimana successiva al lancio, il 98% delle partite è stato "equo e privo di influenze da parte di cheater".

È stato sottolineato che Electronic Arts si sta preparando ad affrontare questa "guerra agli imbrogli" in modo evolutivo e ha in programma diverse misure per combattere i trasgressori.