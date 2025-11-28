Replaced sta per tornare in scena: ci sono novità in arrivo per il promettente gioco cyberpunk

Il messaggio è corredato peraltro da un nuovo poster che mostra i personaggi principali del gioco e qualcosa sullo scenario, con uno stile peculiare che arricchisce ulteriormente l'immaginario di questo particolare titolo.

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato di Replaced , ma il promettente gioco in stile cyberpunk sembra si appresti a tornare in scena , considerando quanto riferito in questi giorni dal publisher.

Un gioco dall'aspetto particolare

A questo punto non resta che attendere: tra le possibilità c'è il fatto che Replaced venga mostrato con un nuovo trailer durante i The Game Awards 2025 l'11 dicembre, ma potrebbe andare in scena anche prima.



È probabile, a questo punto, che possa essere anche annunciata una data di uscita per il gioco, considerando che questo è ormai atteso da alcuni anni ed è già stato posticipato più volte, dunque potrebbe essere ormai vicino al lancio, o quantomeno questo potrebbe essere più definito.

Replaced è un action adventure con elementi platform dotato di una particolare caratterizzazione data dall'uso di un misto tra grafica 2D e 3D che crea un effetto davvero impressionante, rendendolo uno degli indie più promettenti in arrivo.

Lo scorso agosto era emerso un nuovo periodo di uscita per Replaced, che potrebbe ora portare a una vera e propria data, mentre poco prima l'avevamo visto con un nuovo video gameplay alla Gamescom 2025. Il gioco è stato annunciato per PC e Xbox Series X|S e uscirà al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.