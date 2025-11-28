2

Let It Die: Inferno sembra fare un uso massiccio dell'IA generativa

Stando alle informazioni riportate sulla pagina Steam, Let It Die: Inferno sembra fare un uso massiccio dell'intelligenza artificiale generativa per la creazione di diversi elementi di gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/11/2025
Uncle Death in un artwork di Let It Die: Inferno
A quanto sembra, Let It Die: Inferno fa un uso massiccio dell'IA generativa: lo riporta la pagina Steam del gioco, specificando che "sono stati utilizzati contenuti generati dall'intelligenza artificiale e poi modificati dal nostro team per alcune parti delle voci, delle musiche e della grafica."

Andando a vedere nel dettaglio di ciò che è stato creato tramite IA, viene fuori che si tratta di texture destinate a sfondi e cartelloni, illustrazioni di dischi, video informativi e poi anche voci e musiche: tutti elementi che concorrono a comporre quello che è l'impianto tecnico e artistico dell'esperienza.

Non è dato sapere cosa abbia fatto esattamente l'intelligenza artificiale e quale sia stata l'entità degli interventi umani, ma effettivamente la lista dei contenuti generati è lunga e si tratta di un aspetto che potrebbe aver senz'altro velocizzato lo sviluppo.

Let It Die: Inferno è stato annunciato con trailer e data di uscita Let It Die: Inferno è stato annunciato con trailer e data di uscita

Bisogna infatti considerare che Let It Die: Inferno è stato annunciato ufficialmente solo lo scorso settembre, eppure fra pochi giorni, il prossimo 3 dicembre, sarà già pronto per debuttare su PC e PS5.

E Suda51 non è più coinvolto

Mostrato alcuni giorni fa con un nuovo trailer, Let It Die: Inferno parte da lavoro svolto da Suda51 e Grasshopper Manufacture con l'originale Let It Die, ma lo sviluppatore giapponese non è più coinvolto nel progetto, affidato alle cure di Supertrick Games.

Viene dunque a mancare l'elemento visionario che Goichi Suda poteva certamente garantire, e che ha contribuito a dar vita alla bizzarra e affascinante lore della saga, ora alle prese con la manifestazione di un vero e proprio inferno in terra e da meccaniche che miscelano RPG ed extraction.

Segnalazione Errore
