Let It Die: Inferno sembra fare un uso massiccio dell'IA generativa

A quanto sembra, Let It Die: Inferno fa un uso massiccio dell'IA generativa: lo riporta la pagina Steam del gioco, specificando che "sono stati utilizzati contenuti generati dall'intelligenza artificiale e poi modificati dal nostro team per alcune parti delle voci, delle musiche e della grafica."

Andando a vedere nel dettaglio di ciò che è stato creato tramite IA, viene fuori che si tratta di texture destinate a sfondi e cartelloni, illustrazioni di dischi, video informativi e poi anche voci e musiche: tutti elementi che concorrono a comporre quello che è l'impianto tecnico e artistico dell'esperienza.

Non è dato sapere cosa abbia fatto esattamente l'intelligenza artificiale e quale sia stata l'entità degli interventi umani, ma effettivamente la lista dei contenuti generati è lunga e si tratta di un aspetto che potrebbe aver senz'altro velocizzato lo sviluppo.

Bisogna infatti considerare che Let It Die: Inferno è stato annunciato ufficialmente solo lo scorso settembre, eppure fra pochi giorni, il prossimo 3 dicembre, sarà già pronto per debuttare su PC e PS5.