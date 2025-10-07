0

Let It Die: Inferno sta per ricevere una demo: ecco quando sarà disponibile

Presto potremo giocare alla demo PC di Let It Die: Inferno, che però sarà disponibile solo per un tempo limitato.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/10/2025
Uno dei personaggi di Let It Die: Inferno

Una demo del gioco d'azione roguelite survival Let It Die: Inferno, successore di Let It Die, sarà disponibile per PC tramite Steam dal 13 ottobre alle 19:00 (ora italiana) fino al 21 ottobre alla stessa ora, come parte dello Steam Next Fest: Edizione ottobre 2025, hanno annunciato l'editore GungHo Online Entertainment e lo sviluppatore Supertrick Games.

Dettagli della demo

Si tratta di una demo a tempo, quindi, che sparirà con la fine dell'evento, ma che consentirà di provare ampiamente il nuovo gioco di SUPERTRICK GAMES.

L'annuncio recita: "Nella demo non esplorerai e combatterai solo tra le caotiche profondità dell'Hell Gate - potrai anche avere un assaggio del loop di gioco completo. Visita Iron Perch per fare acquisti, potenziare la tua Body Mastery e molto altro ancora."

Let It Die: Inferno è stato annunciato con trailer e data di uscita Let It Die: Inferno è stato annunciato con trailer e data di uscita

Questi sono i requisiti di sistema per giocare alla demo:

Requisiti minimi:

  • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
  • Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
  • Processore: Intel Core i5-8400 @ 2.8GHz
  • Memoria: 8 GB di RAM
  • Scheda grafica: NVIDIA GTX 1060
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione Internet a banda larga
  • Spazio su disco: 80 GB di spazio disponibile
  • Note aggiuntive: SSD richiesto

Requisiti consigliati

  • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
  • Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
  • Processore: Intel Core i7-8700K @ 3.7GHz
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda grafica: NVIDIA RTX 3060
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione Internet a banda larga
  • Spazio su disco: 80 GB di spazio disponibile
  • Note aggiuntive: SSD richiesto

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Let It Die: Inferno uscirà il 3 dicembre per PlayStation 5 e PC.

