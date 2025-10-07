Let It Die: Inferno sta per ricevere una demo: ecco quando sarà disponibile

Una demo del gioco d'azione roguelite survival Let It Die: Inferno, successore di Let It Die, sarà disponibile per PC tramite Steam dal 13 ottobre alle 19:00 (ora italiana) fino al 21 ottobre alla stessa ora, come parte dello Steam Next Fest: Edizione ottobre 2025, hanno annunciato l'editore GungHo Online Entertainment e lo sviluppatore Supertrick Games.