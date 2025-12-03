Gli sviluppatori di Let It Die: Inferno hanno spiegato come hanno usato l'IA generativa

Utilizzi dell'IA

Per quando riguarda gli sfondi e la grafica in generale, è stato svelato che il team ha creato i concept e i testi, assicurandosi che fossero coerenti con l'ambientazione del gioco. Sulla base di queste idee, il team artistico ha realizzato gli sfondi e ha utilizzato uno strumento di IA che rispetta le leggi sul copyright, solo per generare immagini di base, che sono poi state dipinte, rifinite e modificate manualmente.

Un esempio di impiego dell'IA in Let It Die: Inferno: una locandina

Quindi vengono specificati gli elementi sui quali sono state usate le IA:

Alcune locandine dei fondali

dei fondali Alcune immagini inserite nell'InfoCast

Alcune immagini presenti nei documenti

Le immagini nelle TV sono state realizzate con l'IA

Un libro con immagini generate dall'IA

Per quanto riguarda il doppiaggio, tutti i personaggi presenti nel gioco sono stati doppiati da attori umani, ad eccezione di un paio di casi, per cui sono state usate delle voci generate dall'IA intenzionalmente, per rispecchiare la natura dei personaggi stessi. "Queste voci non derivano né sono modellate su alcun performer umano, così da garantire l'assenza di problemi di copyright."

Vediamo quali sono questi personaggi:

Mom - Mom è una macchina guidata da IA, quindi è stata utilizzata una voce generata da IA per adattarsi al personaggio.

- Mom è una macchina guidata da IA, quindi è stata utilizzata una voce generata da IA per adattarsi al personaggio. Goz/Mez - Queste sono forme di vita misteriose, quindi anche qui sono state utilizzate voci generate da IA per rappresentarle al meglio.

Anche la colonna sonora ha risorse basate sull'IA generativa: "È stato utilizzato un editor musicale basato su IA per generare ogni stem. Una volta esportati tutti gli stem, alcuni sono stati modificati manualmente, ma la maggior parte è stata ricostruita da zero. I brani che includono l'uso dell'IA sono: alcune BGM dell'Iron Perch.