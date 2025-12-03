Eidos Montreal è colpita da altri licenziamenti, vari progetti pare siano stati cancellati

Resta dunque complicata la situazione per il team che in precedenza ha lavorato a Deus Ex, Tomb Raider e Marvel's Guardians of the Galaxy , anche grandi giochi in grado di farsi conoscere in tutto il mondo, ma che non stanno salvando lo studio in questione.

Deus Ex e un Legacy of Kain cancellati?

Eidos Montreal è attualmente sotto il controllo di Embracer dopo essere stata acquisita da Square Enix, ma il cambio di proprietà non sembra aver fatto molto bene allo studio canadese, che già alcuni mesi fa aveva attraversato un momento di forti tagli di personale e ora a quanto pare sta subendo ulteriori riduzioni.

Un effetto collaterale di questo ridimensionamento sono ovviamente i progetti in corso presso Eidos Montreal, alcuni dei quali sono stati cancellati, portando il team a concentrarsi principalmente sul supporto a progetti esterni, al momento.

Secondo quanto riferito da Insider-Gaming, pare che la priorità attuale di Eidos Montreal sia lavorare al supporto di alcuni progetti esterni, in particolare quelli in corso con Xbox Game Studios, come Grounded 2 e Fable.

Tra i progetti che potrebbero essere stati tagliati c'è un possibile action RPG "dark fantasy" che sembra sia stato cancellato (un Legacy of Kain?), così come un titolo fantascientifico stealth (forse un nuovo Deus Ex) e un gioco a turni.