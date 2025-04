Secondo quanto riportato da Insider Gaming, la testata fondata dal leaker Tom Henderson, Deus Ex potrebbe tornare con un nuovo gioco firmato Eidos Montreal: il team di sviluppo avrebbe preparato un pitch e lo starebbe presentando a vari potenziali partner.

Il problema, a quanto pare, è che per il momento nessuno dei publisher contattati dallo studio canadese avrebbe risposto affermativamente alla proposta: secondo alcuni la serie Deus Ex sarebbe troppo di nicchia, e i potenziali finanziatori sono restii a rischiare per un progetto che non sia il solito live service.

Stando ad alcune fonti, il concept messo sul tavolo da Eidos Montreal possiede "fascino e originalità", ma qualcuno ha fatto notare che quanto presentato non combaciava con gli standard e le aspettative tipiche di questo franchise. Non era abbastanza Deus Ex, in soldoni.

Non è detta l'ultima parola, ma è chiaro che nell'attuale contesto del mercato videoludico proporre progetti simili e vederseli finanziare è sempre più difficile.