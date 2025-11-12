Let It Die: Inferno torna a mostrarsi con un trailer al G-Star 2025 in vista del lancio su PC e PS5

Sfruttando la vetrina offerta dal G-Star 2025 in Corea del Sud, GungHo Online Entertainment e il team di Supetrick Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Let It Die: Inferno , l'action GDR roguelite in arrivo su PC e PS5 il prossimo mese.

Un ultimo assaggio prima del lancio a dicembre

Nella seconda parte vengono mostrate sequenze di gameplay, in cui il giocatore assume il controllo di diversi personaggi (a ogni morte torniamo in azione con un corpo nuovo di zecca) e utilizza un arsenale variegato per avanzare verso le profondità dell'Inferno. Tra le armi visibili ci sono asce, coltelli da lancio e un guanto sonico, ciascuno con caratteristiche uniche.

Let It Die: Inferno sarà disponibile dal 3 dicembre su PS5 e PC. Nel frattempo, potete approfondire il titolo grazie al nostro provato: siamo rimasti positivamente colpiti dallo stile visivo e dall'universo narrativo, nonché dal mix di meccaniche che si integrano bene con la struttura roguelite. Meno convincente, invece, il comparto tecnico e il sistema di combattimento, che in alcuni frangenti risulta ancora un po' legnoso.