Let It Die: Inferno è stato annunciato con trailer e data di uscita

Let It Die: Inferno è stato annunciato con un trailer nel corso dello State of Play, e GungHo Online Entertainment ha già rivelato la data di uscita del gioco, che sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 3 dicembre.

Inferno è un roguelite survival action che espande l'eredità della serie Let It Die, già capace di conquistare oltre nove milioni di giocatori grazie al suo mondo distopico, cupo e ironicamente perverso, realizzato non a caso con il contributo di Suda51.

Anziché chiederci di scalare la leggendaria Tower of Barbs, Let It Die: Inferno ci vedrà impegnati in spedizioni direttamente all'inferno, appunto: dovremo affrontare tantissime insidie e prepararci a ricominciare da capo a ogni game over.

Nel gioco dovremo controllare un Raider, ovverosia un esploratore immortale che è stato incaricato di recuperare una misteriosa fonte d'energia che però è ben nascosta negli inferi: trovarla richiederà di cimentarsi con feroci scontri PvPvE.