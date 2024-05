Deathverse e LET IT DIE ritorneranno in un gioco che fonderà le parti migliori di entrambi

Supertrick Games, lo studio dietro Deathverse: Let It Die e LET IT DIE, è attualmente in fase di rifacimento di Deathverse in un terzo gioco completamente nuovo che combina i migliori elementi di entrambi i giochi. L'informazione arriva direttamente dal director Hideyuki Shin ed è stata condivisa in un video diario pubblicato tramite YouTube che potete vedere poco sotto.

"Stiamo rifacendo Deathverse e lo sviluppo sta procedendo bene", ha spiegato Shin. "Stiamo facendo buoni progressi. In passato abbiamo pubblicato LET IT DIE e Deathverse. Questa volta puntiamo a realizzare un gioco che possa piacere sia ai fan di LET IT DIE che a quelli di Deathverse".

Il fatto che il gioco voglia soddisfare sia i fan di Deathverse che quelli di LET IT DIE non significa però che sia un gioco spezzato in due, spiega Shin. Ritiene infatti che si tratti di qualcosa di più vicino a quest'ultimo progetto, sulla base anche di quanto il team ha imparato da entrambi i giochi.