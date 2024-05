Remedy e Tencent cancellano un gioco multiplayer cooperativo, più focus su altri progetti

Remedy Entertainment e Tencent hanno deciso di cancellare il gioco noto con il nome in codice Kestrel. Questo progetto aveva alle spalle un piccolo team che si stava occupando di porre le basi per un gioco multigiocatore cooperativo premium (ovvero a pagamento, non un free to play). Il gioco era sviluppato da Remedy, co-finanziato da Tencent e co-pubblicato da Tencent. Lo sviluppo era iniziato a novembre 2023 come un reboot di un precedente progetto noto come Vanguard.

Per quanto riguarda il motivo per il quale il team ha deciso di cancellare Kestrel, Remedy afferma di volersi focalizzare maggiormente sul proprio portfolio di proprietà intellettuali già in suo possesso. Le persone che si occupavano di Kestrel saranno riassegnate ad altri progetto ora in corso.

Questa cancellazione significa anche ovviamente che gli investimenti pianificati per Kestrel non saranno più necessari e che la quantità di personale che dovrà assumere è ridotta.