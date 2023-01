Deathverse: Let It Die chiuderà i battenti a luglio, gli autori vogliono rilanciarlo

Deathverse: Let It Die, il battle royale prodotto da GungHo Online Entertainment e sviluppato da Supertrick Games, chiuderà i battenti a luglio, anche se il team di sviluppo spera si tratti soltanto di uno stop temporaneo: l'intenzione è di rielaborare l'esperienza e rilanciarla in una versione migliorata.

In effetti, nella nostra recensione di Deathverse: Let It Die abbiamo sottolineato una serie di problematiche non da poco per il gioco, che si è presentato al lancio con pochissimi contenuti, nonché un comparto tecnico inadeguato ed estremamente generico.

Probabilmente l'obiettivo di Supertrick Games era quello di far debuttare il loro titolo con un impianto essenziale e poi arricchirlo man mano, ma i numeri probabilmente non hanno premiato questo approccio e aggiornare il pacchetto alla lunga è diventato complicato dal punto di vista puramente commerciale.

Per questo motivo tutte le microtransazioni verranno sospese a partire dal 7 febbraio e chi ha acquistato dei pacchetti potrà utilizzarli fino alla chiusura dei server, a luglio. La Stagione 2 verrà messa a disposizione come pianificato, mentre la Stagione 3 verrà lanciata solo in maniera parziale.

Il team di sviluppo ha voluto ringraziare gli utenti e si è scusato per il protrarsi delle problematiche di Deathverse: Let It Die in termini di latenza e lentezza del matchmaking, ed è questo uno dei motivi principali per cui si è deciso di fermare il gioco e rielaborarlo in una versione sostanzialmente migliorata.

Si tratta della scelta migliore? Ancora presto per dirlo, ma gli autori hanno detto di amare questo progetto e di non volerlo buttare via, dunque proveranno se possibile a recuperarlo.