Xbox e PC Game Pass: cosa ci aspetta nel 2023

Abbiamo detto più volte che il 2023 si prospetta come un anno di fondamentale importanza per Xbox, in particolare per quanto riguarda questa nuova generazione che stenta a ingranare e potrebbe trovare in questa annata i titoli giusti per affermarsi. Di conseguenza, questo vale anche per Xbox Game Pass, visto che il servizio è legato a doppio filo con l'ecosistema Microsoft e rappresenta ormai un elemento profondamente caratterizzante per Xbox. La rilevanza del 2023, d'altra parte, deriva anche dai problemi incontrati nel 2022: il posticipo di Starfield e Redfall hanno profondamente modificato lo scenario della fine dell'anno scorso, di conseguenza arricchendo in maniera sostanziale l'inizio del nuovo anno, con una notevole concentrazione di uscite già nella prima metà del 2023. Siamo ancora in attesa di qualche annuncio più preciso sui piani previsti per il nuovo anno, con diverse voci di corridoio che parlano di un possibile evento di presentazione proprio in questi primi mesi e forse addirittura a gennaio. Tuttavia, possiamo già tracciare un primo bilancio del 2023 di Xbox Game Pass perché sono davvero tanti i giochi già annunciati in arrivo all'interno del servizio e già in base a questi dati possiamo considerare i prossimi mesi come estremamente ricchi per il catalogo dell'abbonamento. Tuttavia, potrebbe trattarsi anche di un momento di notevoli cambiamenti per la piattaforma, che potrebbero coinvolgere l'organizzazione del servizio oltre alla semplice offerta ludica.

Cambiamenti in vista? Una panoramica dei giochi Game Pass tra 2022 e 2023 Xbox Game Pass è un servizio ormai maturo, andando verso il suo sesto anno di attività, ma essendo partito come esperimento pionieristico sul fronte dei videogiochi ha ancora ampi margini di modifica. Alcune novità potrebbero emergere nel corso del 2023, tra prospettive indubbiamente positive per gli utenti ma anche possibili derive meno piacevoli, come un eventuale ritocco del prezzo verso l'alto. Sono in molti a pensare che il servizio costi fin troppo poco per quello che offre, e all'aumentare delle produzioni interne è possibile che Microsoft decida per un rialzo dei prezzi dell'abbonamento, così come è stato già annunciato per quanto riguarda quello dei singoli giochi. Su questo fronte, potrebbe giocare un ruolo importante anche la famosa acquisizione di Activision Blizzard, che potrebbe avere diverse effetti sulla situazione del Game Pass. Da una parte, ovviamente, l'introduzione di un mega-publisher di tale calibro porterebbe effetti estremamente positivi al catalogo del servizio, ed è questo ovviamente il riflesso di maggiore portata e anche una delle motivazioni maggiori che hanno spinto Microsoft a effettuare l'operazione. Dall'altra, all'incremento del valore offerto potrebbe corrispondere a una nuova organizzazione del servizio e forse a una revisione del prezzo. In ogni caso, al di là delle supposizioni possiamo concentrarci soprattutto sull'enorme espansione dell'offerta in termini quantitativi e qualitativi, nel caso in cui tutte le serie di Activision e Blizzard dovessero entrare a far parte di Game Pass. Dal punto di vista della distribuzione e della fruizione del servizio, abbiamo iniziato a vedere delle importanti novità soprattutto sul fronte di Xbox Cloud, che si è espanso in maniera notevole andando anche ad approdare sulle smart TV Samsung attraverso un'app dedicata, ma possiamo aspettarci ulteriori evoluzioni in questo senso. È probabile che l'app possa essere estesa ad altre TV e sistemi operativi, mentre resta all'orizzonte l'idea di una sorta di mini-console appositamente sviluppata per il cloud gaming, forse recuperando quel progetto "Keystone" che al momento sembra sia stato accantonato da Microsoft.