Xbox Keystone è stato cancellato? Il lancio è "lontano anni", dice Phil Spencer

Stando alle ultime dichiarazioni di Phil Spencer, sembrerebbe che Microsoft abbia deciso di sospendere lo sviluppo di Xbox Keystone. Il progetto potrebbe vedere la luce in futuro, ma ci sarà da attendere diversi anni.

In un'intervista con il Wall Street Journal, il boss della divisione Xbox ha confermato che Microsoft in passato ha lavorato a un device esclusivamente pensato per il cloud gaming, ma che successivamente abbia preferito dare il via alla collaborazione con Samsung che ha portato Xbox Cloud Gaming sui smart TV della compagnia coreana sotto forma di app. Detto questo il colosso di Redmond in futuro potrebbe riprendere in mano il progetto, ma secondo Spencer "mancano anni" prima che ciò accada.

"Keystone era qualcosa che stavamo incubando internamente. Verso la fine della primavera siamo passati a lavorare con Samsung. Ho ancora il prototipo (ndr, che è stato immortalato in una foto pochi giorni fa)... Realizzeremo un dispositivo per lo streaming a un certo punto? Credo di sì, ma mancano anni", ha detto Spencer in un'intervista con il Wall Street Journal.

Stando ai dati condivisi da Microsoft nel resoconto fiscale dell'ultimo trimestre, il numero di giocatori che ha provato Xbox Cloud Gaming è salito a 20 milioni, il doppio rispetto allo scorso anno. Tuttavia a quanto pare il colosso di Redmond reputa che i tempi non siano ancora maturi per un dispositivo Xbox esclusivamente dedicato al cloud gaming.

Nella stessa intervista, Spencer ha parlato di un possibile aumento dei prezzi di Xbox Game Pass, Xbox Series X|S e giochi. Inoltre ha svelato che il Game Pass sta generando profitti e rappresenta una fetta importante dei ricavi della compagnia.