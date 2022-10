Suicide Squad: Kill the Justice League, i co-fondatori di Rocksteady lasciano lo studio

Sefton Hill e Jamie Walker, due dei co-fondatori di Rocksteady, lo studio autore della serie Batman: Arkham e di Suicide Squad: Kill the Justice League, lasceranno la compagnia entro pochi mesi, come confermato in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Dal post apprendiamo che Hill e Walker lasceranno lo studio a fine anno e fino ad allora continueranno a lavorare su Suicide Squad: Kill the Justice League. I due co-fondatori si imbarcheranno in una nuova avventura nell'ambito videoludico, ma non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito.

Nathan Burlow, un altro dei fondatori originali di Rocksteady, assumerà il ruolo di Studio Director, ovvero prenderà le redini dello studio, mentre Darius Sadeghian lo sostituirà come director of production.

Suicide Squad: Kill the Justice League, un'immagine ufficiale

Si tratta dunque di un importante cambiamento ai vertici ma che non dovrebbe avere impatti significati sullo sviluppo del gioco. Nel post infatti viene confermato che lo sviluppo è quasi terminato, in linea con la nuova finestra di lancio annunciata mesi fa.

Suicide Squad: Kill the Justice League è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, con la data di uscita prevista per la primavera del 2023.