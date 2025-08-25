Replaced ha un nuovo periodo di uscita, annunciato con un trailer con aggiornamenti sullo sviluppo

In base a quanto riferito dal game director Yura Zhdanovich, Replaced è ora previsto arrivare nella primavera del 2026 , sperando che non incappi in ulteriori ritardi dopo i diversi posticipi in cui è già incorso il progetto finora.

Replaced continua ad essere uno dei giochi indie più interessanti attualmente in lavorazione e ora ha un nuovo periodo di uscita , annunciato dal team Sad Cat Studios all'interno di un trailer specificamente dedicato agli aggiornamenti sullo sviluppo.

Finalmente in arrivo?

Dopo aver visto il video gameplay dalla Gamescom 2025, gli sviluppatori hanno anche pubblicato questo nuovo trailer che riporta vari aggiornamenti sulla situazione dello sviluppo e un periodo di uscita che possiamo considerare ufficiale, in attesa di una maggiore definizione della data.

Replaced arriverà dunque nella primavera del 2026 su PC e Xbox Series X|S, disponibile al lancio direttamente nel catalogo di Game Pass, come era stato annunciato già da tempo.

"Sappiamo che la nostra community è incredibilmente entusiasta di giocare a Replaced e non è un segreto che ci sia voluto più tempo del previsto per consegnarvelo: ci scusiamo per questo", ha dichiarato il direttore del gioco Yura Zhdanovich.

"Abbiamo sempre cercato di fare ciò che era giusto per il progetto, il che significa offrirvi un'esperienza davvero speciale. La buona notizia è che ora siamo molto vicini al completamento della produzione e Replaced arriverà su PC e Xbox Series X|S nella primavera del 2026".

Il gioco è ambientato in un'America alternativa degli anni '80 e presenta combattimenti dinamici e una trama profonda e distopica. Il giocatore veste i panni di R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano contro la propria volontà, che cerca di adattarsi alla vita umana nella città di Phoenix e dintorni.

Con i fuorilegge che dilagano, in una società che ha subito danni permanenti e ha preso una piega negativa a seguito di un catastrofico evento nucleare, ci ritroviamo ad agire in un mondo che sembra governato dalla corruzione e dall'avidità.