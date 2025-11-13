Call of Duty: Black Ops 7 sbarca su GeForce NOW

Questa settimana, Call of Duty: Black Ops 7 approda su GeForce NOW, pronto a trascinarvi in una guerra segreta fatta di intrighi, ombre e verità sepolte. Disponibile dal 14 novembre in streaming al day-one, il nuovo capitolo di Treyarch e Raven Software porta l'azione della serie direttamente nel cloud, senza download, senza installazioni e senza compromessi.
Black Ops 7 nel cloud: la guerra segreta inizia ora
Con GeForce NOW, l'attesissimo Call of Duty: Black Ops 7 potrà essere giocato istantaneamente su qualsiasi dispositivo compatibile, sfruttando la potenza della GeForce RTX 5080 nel cloud. Ogni colpo, esplosione e missione prende vita con una fluidità estrema e un livello di dettaglio visivo da console di nuova generazione. Preparati a vivere l'esperienza più intensa e cinematografica della serie, con un comparto tecnico che ridefinisce il concetto di guerra nell'universo Black Ops.
Accanto al titolo di punta della settimana, arriva anche Anno 117: Pax Romana di Ubisoft, un gestionale che ti mette al comando dell'Impero Romano. Costruisci città, conquista territori e guida la tua civiltà verso la gloria. Grazie alla potenza delle GPU GeForce RTX 5080, il mondo antico prende vita con straordinaria profondità visiva e prestazioni fluide, portando la strategia storica a un nuovo livello.
Phoenix si accende con la potenza RTX 5080
Sul fronte dell'infrastruttura, Phoenix (Arizona) è l'ultima città ad aver ricevuto l'aggiornamento alla GeForce RTX 5080-class power, mentre Stoccolma sarà la prossima a entrare nella nuova era di Blackwell RTX. Tutti gli aggiornamenti sull'espansione globale dei server sono disponibili sulla pagina ufficiale di implementazione.
Dodici nuovi giochi si uniscono alla libreria GeForce NOW, pronti per essere giocati ovunque, senza installazioni e con prestazioni ottimizzate per il cloud.
- Surviving Mars: Relaunched (Nuova uscita su Steam, 10/11)
- Possessor(s) (Nuova uscita su Steam, 11/11)
- Rue Valley (Nuova uscita su Steam, 11/11)
- Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11, GeForce RTX 5080-ready)
- Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11)
- INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Nuova uscita su Steam, 13/11)
- Songs of Silence (Nuova uscita su Epic Games Store, gratuito il 13/11)
- Call of Duty: Black Ops 7 (Nuova uscita su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 14/11)
- Where Winds Meet (Nuova uscita su Epic Games Store, 14/11)
- Megabonk (Steam)
- R.E.P.O. (Steam)
- RV There Yet? (Steam)