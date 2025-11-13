Call of Duty: Black Ops 7 sbarca su GeForce NOW

Questa settimana, Call of Duty: Black Ops 7 approda su GeForce NOW, pronto a trascinarvi in una guerra segreta fatta di intrighi, ombre e verità sepolte. Disponibile dal 14 novembre in streaming al day-one, il nuovo capitolo di Treyarch e Raven Software porta l'azione della serie direttamente nel cloud, senza download, senza installazioni e senza compromessi.

Black Ops 7 nel cloud: la guerra segreta inizia ora Con GeForce NOW, l'attesissimo Call of Duty: Black Ops 7 potrà essere giocato istantaneamente su qualsiasi dispositivo compatibile, sfruttando la potenza della GeForce RTX 5080 nel cloud. Ogni colpo, esplosione e missione prende vita con una fluidità estrema e un livello di dettaglio visivo da console di nuova generazione. Preparati a vivere l'esperienza più intensa e cinematografica della serie, con un comparto tecnico che ridefinisce il concetto di guerra nell'universo Black Ops. DLSS 4 arriva su Assetto Corsa Rally e Call of Duty: Black Ops 7 Accanto al titolo di punta della settimana, arriva anche Anno 117: Pax Romana di Ubisoft, un gestionale che ti mette al comando dell'Impero Romano. Costruisci città, conquista territori e guida la tua civiltà verso la gloria. Grazie alla potenza delle GPU GeForce RTX 5080, il mondo antico prende vita con straordinaria profondità visiva e prestazioni fluide, portando la strategia storica a un nuovo livello.